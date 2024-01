STMicro rechnet zum Jahresauftakt mit Umsatzeinbußen

Der europäische Chipkonzern STMicro erwartet nach mauen Geschäften im vierten Quartal auch zum Jahresauftakt Einbußen.

Der Vorstand rechnet in den ersten drei Monaten mit einem Umsatzrückgang um 15 Prozent auf 3,6 Milliarden Dollar, wie STMIcro am Donnerstag mitteilte. Als Grund nannte Konzernchef Jean-Marc Chery einen Rückgang der Bestellungen im vierten Quartal im Vergleich zum dritten Quartal. "Wir sahen weiterhin eine stabile Nachfrage im Automobilbereich, keinen signifikanten Anstieg im Bereich Verbraucherelektronik und eine weitere Verschlechterung im Industriebereich", so Chery. Im Zeitraum Oktober bis Dezember brach das Betriebsergebnis um 20,5 Prozent auf 1,02 Milliarden Dollar ein. Der Umsatz schrumpfte auf 4,28 (Vorjahr: 4,42) Milliarden Dollar.