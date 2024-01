Aktionärsgruppe mobilisiert, um Coupang-Deal zum Kauf von Farfetch anzufechten

Ad Hoc Group hat sich gebildet, die mehr als 50% der 2027-Wandelanleihen von Farfetch vertritt

Inverzugsetzung und Fälligstellung der 2027 Notes veröffentlicht

Weitere Schritte werden im Zusammenhang mit dem abrupten finanziellen Niedergang von Farfetch erwogen, der im Widerspruch zu früheren Gewinnprognosen des Unternehmens steht

Der vorgeschlagene Verkauf ist im Vergleich zu den Broker-Bewertungen vom August 2023 unterbewertet, aber Coupangs "Giftpille" in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar könnte alternative Bieter abschrecken

Der vorgeschlagene Verkauf an Coupang wird die Zinsen der 2027er Anleihen sowie andere von Farfetch ausgegebene Schulden auf Null setzen

Die Gruppe hat Pallas Partners als Rechtsberater und Ducera Partners als Finanzberater ernannt, um ihre Optionen zu bewerten

Die 2027 Ad Hoc Group (die Gruppe) gab heute bekannt, dass sie gegründet wurde, um Optionen für die geplante Übernahme des Farfetch-Geschäfts durch Coupang zu prüfen. Die Gruppe besteht aus institutionellen Anlegern mit einem Gesamtvermögen von über 1 Billion US-Dollar, die mehr als 50 % der 3,75 % vorrangigen Wandelanleihen von Farfetch mit Fälligkeit 2027 halten.

Die Gruppe hat Pallas Partners als Rechtsberater und Ducera Partners, eine Investmentbank, als Finanzberater ernannt, um dringend Optionen zu evaluieren, um ihre Interessen angesichts der Wertvernichtung zu schützen, die ihrer Meinung nach bei einem Verkauf durch Coupang eintreten würde.

In einem ersten Schritt haben die Mitglieder der Gruppe den Ausfall der 2027er Anleihen erklärt und diese Anleihen vorzeitig fällig gestellt, so dass sie sofort in voller Höhe fällig und zahlbar sind. Der Verzug ergab sich aus der Aussetzung des Handels und der Einstellung der Börsennotierung von Farfetch an der New Yorker Börse, die von der NYSE als Folge des geplanten Verkaufs an Coupang verhängt wurde.

Die Gruppe hat ernsthafte Bedenken darüber, wie Farfetch von der Führung des Marktes zu einer Liquidität von über 800 Millionen US-Dollar im August 2023 zu einem Notverkauf vier Monate später kam. Zum Zeitpunkt der Ankündigung der Vereinbarung schätzten die Analysten (einschließlich des hauseigenen Brokers JPMorgan) den Unternehmenswert von Farfetch auf über 3 Milliarden US-Dollar. Daher ist die Gruppe ernsthaft besorgt über die rasche und unerklärliche Verschlechterung der finanziellen Lage von Farfetch zwischen August und Dezember 2023.

Darüber hinaus und ebenso besorgniserregend sind die Bedingungen einer Transaktionsunterstützungsvereinbarung (TSA) mit Coupang, Greenoaks und anderen, die Farfetch am 18. Dezember 2023 abgeschlossen hat, die es anderen Bietern unmöglich machen, ein alternatives, wertmaximierendes Angebot zu unterbreiten. Sollte Farfetch eine alternative Transaktion anstreben, müsste jeder konkurrierende Bieter eine Gebühr in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar zahlen, die einen 1,95-fachen MOIC für nicht in Anspruch genommene Überbrückungskredite und Laufzeitdarlehen widerspiegelt, sowie eine weitere Kündigungsgebühr in Höhe von 20 Millionen US-Dollar. Den zustimmenden Kreditgebern wird eine Zustimmungsgebühr von 7,5 % gezahlt - wesentlich höher als marktüblich - um die Transaktion trotz ihrer Wertvernichtung zu unterstützen.

Die Gruppe ist der Ansicht, dass ein besserer Wert für die Vermögenswerte von Fartetch durch alternative Wege als den vorgeschlagenen Verkauf erzielt werden könnte, einschließlich eines Auflösungsverkaufs der Vermögenswerte an interessierte Bieter, von denen mehrere öffentlich identifiziert wurden.

Dieser Prozess scheint weder transparent noch kontrolliert gewesen zu sein, was dazu geführt hat, dass sich viele von Farfetchs Luxuseinzelhandelspartnern unwohl fühlen und einen Abbruch der Beziehungen in Betracht ziehen. Tatsächlich gab Farfetch am Tag der Ankündigung der TSA auch bekannt, dass alle unabhängigen Direktoren von Farfetch Limited von ihren Positionen im Vorstand zurückgetreten sind, sodass nur José Neves, Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer, als einziges Vorstandsmitglied übrig geblieben ist.

"Die Gruppe ist der Ansicht, dass dieser Vorgang einen unglaublich gefährlichen Präzedenzfall darstellt", sagte ein Sprecher der Ad-hoc-Gruppe 2027. "Wenn man diese Transaktion zulässt, wird der Wert der Vermögenswerte des Unternehmens nicht maximiert, und das zu einer Zeit, in der mindestens drei andere glaubwürdige Parteien öffentlich an der Gesamtheit oder an Teilen des Unternehmens interessiert sein sollen. Die Gruppe erwägt dringend geeignete nächste Schritte".

Hinweis an die Redaktion:

Informationen zur 2027 Ad Hoc Group

Die 2027 Ad Hoc Group ist eine Gruppe von Fonds, die von institutionellen Anlegern verwaltet werden, die zusammen ein Vermögen von mehr als 1 Billion US-Dollar verwalten. Die Ad Hoc Group of creditors hält über 50 % der 3,75 % vorrangigen Wandelanleihen von Farfetch, die 2027 fällig werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240126823345/de/

Camarco

Ed Gascoigne-Pees: Ed.Gascoigne-Pees@camarco.co.uk / +44 7884 001 949 Julia Tilley: Julia.Tilley@camarco.co.uk / +44 7586 722 849 Jennifer Renwick: Jennifer.Renwick@camarco.co.uk / +44 7928 471 013 Tilly Butcher: Tilly.Butcher@camarco.co.uk / +44 7972 013 692