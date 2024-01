Bitcoin Kurs springt wieder über 41.000 Dollar – Die Gründe und Aussichten

Am Freitag gelingt es dem Bitcoin (USD) zwischenzeitlich wieder über die psychologisch wichtige 41.000-Dollar-Marke zu steigen. Es schlägt die Stunde der Schnäppchenjäger. Nach der jüngsten Verkaufswelle könnten kurzfristig agierende Anleger vor die Seitenlinie treten und für eine kräftige Gegenbewegung sorgen.

Verkäufe aus dem Grayscale-ETF könnten auslaufen – Anleger hoffen auf Trendwende

Sollte der Ausverkauf des Grayscale-ETFs ein Ende haben, könnte sich schon bald die Wirkung der jüngsten ETF-Zulassungswelle entfalten. Die Mittelabflüsse aus dem Grayscale-ETF hatten den Abwärtsdruck in den vergangenen Tagen forciert. Nach Zulassung der Spot-ETFs wurde der Bitcoin Trust aus dem Hause Grayscale in einen börsengehandelten Fonds (ETF) umgewandelt. Am 10. Januar hatte die US-SEC erstmals insgesamt 11 Spot-ETFs auf Basis von Bitcoin zugelassen.