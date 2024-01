Dax geht zum Wochenschluss die Puste aus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben zum Wochenschluss Vorsicht walten lassen.

Der deutsche Leitindex verlor 0,2 Prozent auf 16.877 Zähler. Nach den jüngsten Gewinnen sollte eine Verschnaufpause vor dem Wochenende nicht überraschen, konstatierten die Analysten der Helaba. Auf Wochensicht kommt der Dax auf ein Plus von rund zwei Prozent. Eine Mischung aus zum Teil starken Firmenbilanzen und Konjunkturdaten sowie der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen hatten den deutschen Leitindex zuletzt wieder in Richtung seines Allzeithochs von 17.003,28 Zählern getrieben.

Noch müssen sich die Investoren in puncto Zinspolitik aber in Geduld üben. Nach der Zinssitzung am Donnerstag sei die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, zum Thema Zinssenkungen eher vage geblieben, sagte Christian Henke vom Broker IG. "Die Anleger sorgen sich schon ein wenig, das die erste Zinssenkung später kommt als erhofft." Die Euro-Wächter hatten im Kampf gegen die hohe Inflation seit Sommer 2022 zehn Mal die Zinsen angehoben, zuletzt geschah dies im September. Seitdem blieben sie auf dem erreichten Zinsplateau, da die Inflation inzwischen deutlich nachgelassen hat.

An den Finanzmärkten wird seit Wochen auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik spekuliert. Der Euro notierte zum Wochenschluss leicht schwächer bei 1,0838 Dollar. Der Dollar-Index kam kaum vom Fleck und lag bei 103,55 Punkten. Die US-Notenbank Fed entscheidet nächste Woche über den Leitzins. Experten erwarten, dass die Währungshüter zum vierten Mal in Folge stillhalten werden, nachdem sie die geldpolitischen Zügel zuvor kräftig angezogen hatten.

SARTORIUS AUF HÖHENFLUG

Auf der Unternehmensseite sorgte die laufende Bilanzsaison für zum Teil deutliche Kurssauschläge. Die Aktien des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius standen mit einem Plus von zeitweise mehr als zwölf Prozent an der Dax-Spitze. Das Unternehmen will nach einem Geschäftseinbruch 2023 in diesem Jahr wieder zulegen. Die deutlichen Kursgewinne bei Sartorius zogen auch die Merck-Aktie mit nach oben. Die Papiere des Pharma- und Technologiekonzerns notierten im Dax in der Spitze 6,8 Prozent fester.

Nach unten ging es dagegen für die Aktien der Deutschen Telekom, die sich um 1,8 Prozent verbilligten. Auf die Stimmung drückte die Bilanz der US-Mobilfunktochter T-Mobile. Das Nettoergebnis ging im vierten Quartal überraschend stark auf 1,67 Dollar je Aktie zurück.

CHIPWERTE SCHWÄCHELN NACH INTEL-ZAHLEN

Europaweit unter Druck gerieten die Chipwerte nach den mit Enttäuschung aufgenommenen Zielen von Intel für das angelaufene Quartal. Infineon büßten im Dax 1,5 Prozent ein. STMicro und ASM International fielen um 3,5 und 2,8 Prozent. Intel-Aktien brachen im vorbörslichen US-Handel um rund zwölf Prozent ein. "Intel sorgt auch deshalb für lange Gesichter an der Börse, weil die Anleger nach dem optimistischen Ausblick des asiatischen Konkurrenten TSMC den Chipsektor zu einem der Favoriten für 2024 bestimmten", sagte Jürgen Molnar von RoboMarkets.

An der Pariser Börse sorgte der französische Cognac-Hersteller Remy Cointreau für Gesprächsstoff. Schleppende Verkäufe angesichts hoher Inflation und Wirtschaftsflaute belasteten den Umsatz im dritten Quartal - allerdings fielen die Erlöse nicht ganz so stark wie erwartet. Die Aktie kletterte um 12,4 Prozent in die Höhe.

