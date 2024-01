EQS-Adhoc: Eintragung der neuen Aktien ins Handelsregister erfolgt: Blue Energy Group AG konnte mit dem Bruttoemissionserlös in Höhe von 9,5 Mio. Euro die Eigenkapitalquote verbessern

EQS-Ad-hoc: Blue Energy Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Anleihe

Blue Energy Group AG konnte mit dem Bruttoemissionserlös in Höhe von 9,5 Mio. Euro die Eigenkapitalquote verbessern



26.01.2024 / 17:19 CET/CEST

Senden, 26.01.2024 – Am 25.01.2024 wurde die Kapitalerhöhung der Blue Energy Group in das Handelsregister Memmingen eingetragen. Im Rahmen einer bereits beendeten Privatplatzierung hat die auf den Anlagenbau für regenerative Energiesysteme und die Produktion von Erneuerbarer Energie fokussierte Gesellschaft 125.692 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie ausgegeben. Damit wurde das Grundkapital auf 525.692 Euro erhöht. Durch die Transaktion hat das Unternehmen die Eigenkapitalbasis weiter gestärkt und einen Bruttoemissionserlös in Höhe von 9,5 Mio. Euro erzielt. Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung soll für das weitere Unternehmenswachstum genutzt werden. So hat die Gesellschaft in den vergangenen Jahren das Blue Energy System entwickelt und wurde dafür mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 im Bereich Energieerzeugung ausgezeichnet. Aus Biomassereststoffen und Abfällen wird bei hohen Wirkungsgraden hauptsächlich Strom, Nah- und Fern-Wärme und mehr produziert. Aufgrund der kompakten Bauweise kann die Energieproduktion dezentral und in direkter Nähe zum Abnehmer wie beispielsweise Stadtwerken, Industrieunternehmen. Damit will Blue Energy einen Beitrag zur Wärmewende und günstiger grundlastfähiger Erneuerbarer Energie leisten. Ansprechpartner:

Fabian Lorenz

M: 0151/40016085

E: investors@blue-energy-group.de Blue Energy Group AG

Daimlerstraße 31

89250 Senden





