Europas Anleger geben Zinshoffnungen nicht auf

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger an den Aktienmärkten geben die Hoffnung auf Zinssenkungen der großen Notenbanken nicht auf. Der Dax notierte am Freitagnachmittag 0,2 Prozent fester bei 16.929 Punkten.

Der EuroStoxx50 rückte um ein Prozent auf 4628 Zähler vor.

Man sehe derzeit einen "interessanten Kontrast" zwischen den aktuellen Kursen am Aktienmarkt und der Nachrichtenlage, kommentierte Michael Metcalfe, Stratege beim Finanzdienstleister State Street. "Die Konzernbilanzen und die Konjunkturdaten erscheinen eigentlich bestenfalls uneinheitlich. Man bekommt wirklich den Eindruck, dass es immer noch die Zinshoffnungen sind, die den Markt nach oben treiben." In diesem Sinne spiele der Markt mit den Zentralbanken eine Art Katz-und-Maus-Spiel: Zinssenkungen würden in die Kurse eingepreist und dann warteten die Investoren ab, zu welchem Zeitpunkt die Notenbanker die Erwartungen zurückwiesen.

KEINE KLAREN AUSSAGEN AUS DER EZB - WARTEN AUF FED

Noch müssen Investoren aber Geduld haben. Nach der Zinssitzung am Donnerstag sei EZB-Chefin Christine Lagarde zum Thema Zinssenkungen eher vage geblieben, sagte Christian Henke vom Broker IG. "Die Anleger sorgen sich schon ein wenig, das die erste Zinssenkung später kommt als erhofft." Die Euro-Wächter hatten im Kampf gegen die hohe Inflation seit Sommer 2022 zehn Mal die Zinsen angehoben, zuletzt im September. Seitdem blieben sie auf dem erreichten Zinsplateau, da die Inflation inzwischen deutlich nachgelassen hat.

Nun blicken Anleger auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed kommende Woche. Experten erwarten, dass auch sie zum vierten Mal in Folge die Füße stillhalten wird.

An den Terminmärkten wird eine weitere Zinspause der EZB im März und eine erste Zinssenkung im April derzeit auf jeweils rund 75 Prozent geschätzt. Bei der Fed sind es rund 50 Prozent für eine Zinssenkung im März und 90 Prozent für eine beim nächsten Entscheid im Mai. Eine geldpolitische Lockerung bei weiteren geldpolitischen Treffen der beiden Zentralbanken gilt als ausgemacht.

BILANZSAISON GEHT WEITER - SARTORIUS AUF HÖHENFLUG

Auf Unternehmensseite sorgte die laufende Bilanzsaison für teils deutliche Kurssauschläge. Die Aktien des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius standen mit einem Plus von knapp zehn Prozent an der Dax-Spitze. Das Unternehmen will nach einem Geschäftseinbruch 2023 in diesem Jahr wieder zulegen. Die deutlichen Kursgewinne bei Sartorius zogen Merck mit nach oben. Die Papiere des Pharma- und Technologiekonzerns notierten 5,3 Prozent fester.

Unter Druck gerieten dagegen RWE mit Kursabschlägen von knapp sechs Prozent. Der größte deutsche Stromerzeuger hat 2023 seine eigenen Gewinnerwartungen übertroffen, für 2024 aber niedrigere Ergebnisse in Aussicht gestellt.

Europaweit unter Druck gerieten Chipwerte nach den mit Enttäuschung aufgenommenen Zielen von Intel für das neu angelaufene Quartal. Infineon, STMicro und ASM International fielen um 1,3 bis 3,7 Prozent. Intel-Aktien verloren im vorbörslichen US-Handel rund zwölf Prozent.

An der Pariser Börse schoss die Aktie des französischen Cognac-Herstellers Remy Cointreau um 16 Prozent in die Höhe. Schleppende Verkäufe angesichts hoher Inflation und Wirtschaftsflaute belasteten den Umsatz im dritten Quartal - allerdings fielen die Erlöse nicht ganz so stark wie erwartet.

Anleger in Frankreich deckten sich auch mit LVMH ein. Die Titel des Luxuskonzerns legten nach starken Zahlen um gut zwölf Prozent zu.

