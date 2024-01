GDL-Chef Weselsky: Kein Grund für Rückkehr zu Verhandlungen

Bahnstreik

Dresden (dpa) - Der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Claus Weselsky, sieht derzeit keinen Grund zur Fortsetzung von Tarifverhandlungen. «Es muss Schluss sein mit Scheinangeboten», sagte er bei einer Kundgebung am vierten Streiktag in Dresden.

Er kritisierte, dass sich der Arbeitgeber nur «millimeterweise bewegt» und nur über bestimmte Dinge verhandeln wolle wie den Tarifvertrag für Fahrdienstleiter. «Das sind Grundrechte, da gehe ich weder in die Schlichtung noch an den Verhandlungstisch.»

So sei auch das jüngste Angebot zur 37-Stunden-Woche keine Option für Weselsky wegen des Halbsatzes, dass das nur gehe, wenn genügend Personal da sei. Er verwies darauf, dass sich bereits 18 Eisenbahnverkehrsunternehmen verpflichtet hätten, die Arbeitszeitabsenkung mit Einstellungen und Ausbildung zu begleiten.

Weselsky verteidigt den Bahnstreik

Trotz erheblicher Auswirkungen für Reisende und Pendler verteidigte Weselsky den bis Montagabend geplanten Bahnstreik. Arbeitskampf für bessere Einkommens- und Arbeitsbedingungen sei weder unanständig noch kriminell. Die Stimmung sei hervorragend, sagte er. «Ich wünsche vor allem nicht unseren Fahrgästen, dass irgendjemand ausloten will, wie lange wir als GDL durchhalten». Und es gebe eine breite Unterstützung auf Gewerkschaftsseite. «Es sollte niemand darauf setzen, dass es da eine Entsolidarisierung gibt.»

Die Lokführergewerkschaft bestreikt seit Mittwoch den Personenverkehr bei der Deutschen Bahn. Im Güterverkehr hatte der Arbeitskampf bereits am Vorabend begonnen. Die Gewerkschaft rief zu Kundgebungen in mehreren Städten auf. Hauptstreitpunkt in dem Tarifkonflikt sind kürzere Arbeitszeiten für Schichtarbeiter.