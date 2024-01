GDL-Streik: Bahn-Beaufragter fordert Gesprächsbereitschaft

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bahn-Beauftragte der Bundesregierung, Michael Theurer, hat mit Blick auf den Lokführerstreik und den Tarifkonflikt bei der Bahn "auf allen Seiten" Gesprächsbereitschaft gefordert. "Niemand darf am Verhandlungstisch auf Maximalpositionen beharren", sagte der Verkehrsstaatssekretär der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Am Ende sind die Deutsche Bahn und ihre Mitarbeiter gleichermaßen auf die gesellschaftliche Akzeptanz des Verkehrsträgers Schiene angewiesen. Gerade der Hochlauf der Steuerzahlergelder für Erhalt und Ausbau des Schienennetzes hängt hiervon direkt ab."

Der Tarifstreit dürfe nicht weiter auf dem Rücken der hart arbeitenden Gesellschaft ausgetragen werden. "Unsere Volkswirtschaft ist auf eine funktionierende Infrastruktur angewiesen", so Theurer. "Arbeitnehmer müssen zum Arbeitsplatz, Güter zu den Kunden und Vorprodukte zu Unternehmen kommen. Deutschland ist nicht in der Lage, sich das Lahmlegen des Verkehrsträgers Schiene dauerhaft leisten zu können."

Die Lokführergewerkschaft bestreikt seit dem frühen Mittwochmorgen den Personenverkehr bei der Deutschen Bahn. Im Güterverkehr hat der Arbeitskampf bereits am Dienstagabend begonnen. Der Ausstand soll bis Montagabend dauern./hoe/DP/zb