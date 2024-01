GNW-Adhoc: Der wachsende Kundenstamm von Benevity verzeichnet einen Anstieg der Gewährung von Unternehmenszuschüssen

^CALGARY, Alberta, Jan. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity Inc. (http://www.benevity.com/), der führende Anbieter von globaler Software Corporate Purpose Software, hat heute einen sprunghaften Anstieg der Unternehmenszuschüsse, die über seine Plattform verarbeitet wurden, bekanntgegeben, mit einem Zuwachs von 38 % im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2023 hat die Kundschaft von Benevity mehr als 25.000 Zuschüsse im Wert von fast 665 Mio. Dollar ausgezahlt. Die wachsende Kundengemeinschaft von Benevity hat zu diesem Anstieg beigetragen, da ein Viertel der Neukunden im Jahr 2023 die Benevity-Produkte für die Verwaltung von Zuschüssen als Teil ihrer Corporate Social Responsibility (CSR)-Programme genutzt haben. Im Jahr 2023 hat Benevity 105 Unternehmen zu seiner Kundengemeinschaft hinzugefügt, die aus fast 1.000 Purpose-orientierten Marken besteht. Zu den neuen Kunden gehören die Levi Strauss Foundation, FirstEnergy Corp, Pinterest und andere. ?In einem Jahr, das von anhaltender wirtschaftlicher Volatilität und polarisierenden sozialen Themen geprägt ist, sind wir von der Anzahl der Unternehmen inspiriert, die erhebliches soziales Kapital hinter ihre Aussagen stellen und wirklich vorleben, was es heißt, Purpose-orientiert zu sein", so Kelly Schmitt, Chief Executive Officer von Benevity. ?Diese Unternehmen sehen den doppelten Vorteil, indem sie positive soziale Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig Markenvertrauen und andere messbare Geschäftsvorteile zu erlangen." Die wachsende Zahl der Kunden von Benevity und der Anstieg bei der Vergabe von Unternehmenszuschüssen zeigen, dass von Marken immer mehr Vertrauen und Verantwortung verlangt wird und diese daher nach Möglichkeiten suchen, ihre sozialen Investitionen in verschiedenen Regionen und bei verschiedenen gemeinnützigen Partnern zuverlässig, konsistent und effizient zu verwalten, datengestützte Entscheidungen zu treffen, die gewünschte Wirkung zu erzielen und diese Wirkung ihren Interessenvertretern zu vermitteln. Bis heute hat Benevity 1,2 Mio. Zuschüsse im Wert von 19 Mrd. Dollar über seine Plattformen zur Verwaltung von Zuschüssen abgewickelt. ?Die Benevity-Software für die Verwaltung von Zuschüssen hat die Fähigkeit der Levi Strauss Foundation zur Verwaltung und Verteilung von Geldern an nationale und internationale Partner erheblich verbessert und die Effizienz und Transparenz der Fördermaßnahmen der Stiftung erhöht", so Liz Tellez, Operations Manager bei der Levi Strauss Foundation. ?Wir können unsere philanthropischen Initiativen nun besser auf unseren Auftrag und unsere Werte abstimmen und sicherstellen, dass die von uns gewährten Zuschüsse gezielter und wirkungsvoller sind. Benevity ermöglicht auch eine bessere Nachverfolgung und Berichterstattung von Daten, so dass unser Team datengestützte Entscheidungen treffen und unsere Förderstrategie zum Nutzen unserer Partner in den Gemeinden optimieren kann." Auch die Freiwilligenarbeit zeigt weiter ihren Aufwärtstrend im Jahr 2023, da sie eine Möglichkeit für Unternehmen darstellt, eine größere Community in einem hybriden Arbeitsumfeld aufzubauen. Die Zahl der einzelnen Freiwilligen stieg 2023 im Vergleich zu 2022 um 56 % und die durchschnittliche monatliche Beteiligung an der Freiwilligenarbeit stieg im Vergleich zum Vorjahr um 59 %. Purpose-orientierte Marken sind zunehmend bestrebt, alle ihre sozialen Initiativen - Spenden, Spenden für Mitarbeitende, Freiwilligenarbeit sowie Bemühungen rund um Diversity, Gleichberechtigung und Inklusion - ganzheitlich auszurichten, um ihre Unternehmensmission zu erfüllen und strategische Wirkung zu erzielen. Im Jahr 2024 wird Benevity weiter in die Berichterstattung und datengesteuerte Lösungen investieren, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Auswirkungen wirklich zu verstehen und zu steuern. Wenn Sie mehr über Benevity und die Lösungen des Unternehmens für die Verwaltung von Zuschüssen erfahren möchten, besuchen Sie https://benevity.com/de/produkte/finanzhilfen. Über Benevity Benevity (https://benevity.com/de/), eine zertifizierte B-Corporation, ist der führende Anbieter für globale Corporate Purpose Software und bietet die einzige integrierte Produktreihe für Community Investment sowie für das Engagement von Mitarbeitenden, Kunden und gemeinnützigen Organisationen. Benevity wurde als eines der Fortune Impact 20 Unternehmen ausgezeichnet und bietet Cloud-Lösungen an, die vielen bekannten Marken dabei helfen, eine vielfältige Belegschaft zu gewinnen, zu binden und zu engagieren, soziales Handeln in ihre Kundenerfahrungen einzubetten und einen positiven Impact auf ihre Communities auszuüben. Die in 22 Sprachen verfügbare Software von Benevity hat bereits mehr als 14 Milliarden US-Dollar Spenden und 72 Millionen Stunden ehrenamtlicher Arbeit zur Unterstützung von 450.000 gemeinnützigen Organisationen weltweit abgewickelt. Die Lösungen des Unternehmens haben außerdem 1,1 Millionen Mikro- Aktionen ermöglicht und 1,2 Millionen Zuschüsse im Wert von 19 Milliarden US- Dollar vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter benevity.com/de (https://benevity.com/de/). Medienkontakt: Zamira Tasneem? Media & Communications Manager ? 1.416.451.6511 ? press@benevity.com °