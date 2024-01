Internationaler Gerichtshof ordnet kein Ende des Gaza-Kriegs an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Neu: Palästinenser, Baerbock, Einzelheiten)

Den Haag (Reuters) - Der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag fordert Israel auf, einen Völkermord im Gazastreifen zu verhindern, sieht von einer Anordnung zum Ende der Kampfhandlungen aber ab.

Taten, die auf einen Völkermord hinausliefen, müssten geahndet werden, erklärten die Richter am Freitag in ihrer Entscheidung zu möglichen Sofortmaßnahmen im Gaza-Krieg. Israel müsse dafür sorgen, dass seine Truppen im Gazastreifen keinen Völkermord begingen. Zugleich müsse das Land sicherstellen, dass sich die humanitäre Lage dort verbessere.

Das Recht der Palästinenser, vor einem Völkermord geschützt zu werden, sei anzuerkennen, erklärte das Gericht. Insofern sei die Klage Südafrikas gegen Israel plausibel. Alle Parteien in dem Konflikt unterlägen dem internationalen Recht. Über die Lage im Gazastreifen äußerten sich die Richter besorgt. Sie ordneten an, dass Israel potenzielle Beweise sammeln müsse über Verbrechen im Gazastreifen und eine Verbesserung der Lage dort. Binnen eines Monats soll Israel dazu in Den Haag Bericht erstatten.

Verhandelt wird in Den Haag die Klage Südafrikas gegen Israel wegen des Vorwurfs des Völkermords in dem palästinensischen Gebiet. Am Freitag äußerte sich das Gericht zu möglichen Sofortmaßnahmen. Eine Entscheidung in der Hauptsache, ob im Gazastreifen ein Völkermord begangen wird, wird zu einem späteren Zeitpunkt erwartet. Ein Urteil könnte noch Jahre auf sich warten lassen.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu nannte es eine "Schande", dass sich der Gerichtshof überhaupt mit der Völkermord-Klage befasse. Israel kämpfe einen "gerechten Krieg" und werde seine Bevölkerung weiterhin beschützen, hieß es in einer Erklärung. Dabei werde Israel das internationale Recht einhalten. Der Krieg werde bis zum "absoluten Sieg" fortgesetzt, bis alle Geiseln befreit seien und vom Gazastreifen keine Gefahr mehr für Israel ausgehe, betonte Netanjahu.

Palästinensische Vertreter begrüßten die Entscheidungen des Gerichts. Das Außenministerium erklärte, die Einlassungen der Richter seien eine Erinnerung daran, dass "kein Staat über dem Recht" stehe. Der Hamas-Vertreter Sami Abu Suhri sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Entscheidung werde dazu führen, "die Besatzung zu isolieren".

"WICHTIGER MEILENSTEIN"

Die Regierung Südafrikas sprach von einem "entscheidenden Sieg" für das internationale Recht. Die Einlassungen des Haager Gerichts seien "ein wichtiger Meilenstein in der Suche nach Gerechtigkeit für das palästinensische Volk", erklärte das Ministerium für Internationale Beziehungen und Zusammenarbeit in Johannesburg. Es sei nun zu hoffen, dass Israel sich an das Urteil halte und es nicht wie öffentlich angekündigt ignorieren werde. Südafrika werde international auch weiter daran wirken, die Rechte der Palästinenser im Gazastreifen zu schützen.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erklärte, die Entscheidungen des Haager Gerichts seien völkerrechtlich verbindlich. Daran müsse sich Israel halten. Das Gericht habe aber auch deutlich gemacht, dass Israel auf "den barbarischen Terror des 7. Oktobers" reagiere. Zudem habe es "daran erinnert, dass auch Hamas an das humanitäre Völkerrecht gebunden ist und endlich alle Geiseln freilassen muss".

Israel weist den Vorwurf eines Völkermords im Gazastreifen zurück. Vielmehr werde im Rahmen des Militäreinsatzes gegen die radikal-islamische Hamas alles dafür getan, die Zivilbevölkerung zu schonen. Nach Hamas-Angaben sind seit Beginn der israelischen Offensive in dem Küstenstreifen mindestens 26.083 Menschen getötet worden. Israel reagiert mit der Offensive auf den überraschenden Angriff der Hamas vom 7. Oktober, bei dem nach israelischen Angaben 1200 Menschen getötet und 240 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden. Dort werden rund 130 Geiseln von der Hamas und anderen Extremisten weiterhin festgehalten.

Ein Urteil des Haager Gerichtshofes ist endgültig. Das höchste UN-Gericht hat aber keine Möglichkeit zur Durchsetzung. Allerdings würde eine Verurteilung Israels Ruf in der Welt massiv beschädigen.

