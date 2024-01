Schwacher Quartalsgewinn überschattet optimistischen T-Mobile-Ausblick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Mit seinem modernen 5G-Netz lockt der US-Mobilfunkanbieter T-Mobile zahlreiche neue Kunden an und will hier 2024 noch einen Zahn zulegen.

Investoren reagierten dennoch enttäuscht auf die am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Zahlen der Telekom-Tochter. Ein Grund war der Quartalsgewinn von 1,67 Dollar je Aktie, der hinter den Erwartungen zurückblieb. Das Kundenwachstum sei zwar größer als bei den Rivalen AT&T und Verizon, kommentierte Analyst Michael Hodel vom Research-Haus Morningstar. Bei den Einnahmen je Kunde hinke T-Mobile US aber hinterher. Auf Fragen nach möglichen Preiserhöhungen antworte das Management bislang ausweichend. Die Aktien von T-Mobile fielen im nachbörslichen US-Geschäft um etwa drei Prozent. Die Papiere des Mutterkonzerns Deutsche Telekom gaben mehr als ein Prozent nach.

Börsianern trieb darüber hinaus die gestiegene Wechselquote Sorgenfalten auf die Stirn. Diese habe im abgelaufenen Quartal mit 0,97 Prozent zwar nahe ihren Rekordtiefs gelegen, sagte Analyst Jamie Lumley vom Research-Haus Third Bridge. "Das muss man aber im Auge behalten, da in der Branche das meiste Kundenwachstum aus der Abwanderung zu Wettbewerbern resultiert."

FÜHREND BEI KUNDENZUWACHS - OPTIMISTISCHER AUSBLICK

Dank attraktiver 5G-Angebote gewann die Telekom-Tochter im vergangenen Jahr 3,1 Millionen Vertragskunden hinzu. Dadurch stiegen die Serviceumsätze um drei Prozent auf 63,2 Milliarden Dollar. Das Betriebsergebnis legte um überproportionale zehn Prozent auf 29,1 Milliarden Dollar und der Cash Flow sogar um 77 Prozent auf 13,6 Milliarden Dollar zu. "Dies war ein historisches Jahr für T-Mobile, mit Rekordergebnissen in fast allen Bereichen", sagte Firmenchef Mike Sievert.

Für das laufende Jahr stellte der Mobilfunker eine Beschleunigung des Kundenwachstums auf fünf bis 5,5 Millionen in Aussicht. Vor allem kleinere Städte und ländliche Gebiete böten Chancen. Analysten hatten bislang nur mit einem halb so großen Plus gerechnet.

Auch bei den Finanzkennzahlen nannte T-Mobile überraschend optimistische Ziele. Der operative Kerngewinn werde voraussichtlich um etwa neun Prozent auf 31,3 bis 31,9 Milliarden Dollar steigen. Beim bereinigten Free Cash Flow, der Investoren Rückschlüsse auf die Höhe der Dividende erlaubt, könne ein Zuwachs von rund 22 Prozent auf 16,3 bis 16,9 Milliarden Dollar erwartet werden.

