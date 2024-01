Selenskyj: Aufwärtstrend bei Eigenproduktion von Waffen und Munition

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht einen Aufwärtstrend bei der Eigenproduktion von Waffen und Munition für den Verteidigungskampf gegen Russlands Invasion. Er sei allen dankbar, die an den eigenen Fähigkeiten der Ukraine arbeiteten, Lücken zu schließen und die Truppen auszurüsten, sagte Selenskyj in seiner in Kiew am Freitag verbreiteten abendlichen Videobotschaft. Die Ukraine beklagt immer wieder, dass westliche Verbündete nicht noch mehr Waffen und Munition liefern für einen Sieg gegen Russland.

Die Ukraine arbeite auch weiter daran, die Verteidigung gegen den russischen "Luftterror" in den Grenzstädten und Stellungen an der Front mit noch mehr Flugabwehrsystemen zu stärken, sagte Selenskyj. Zum Schutz vor Flugzeug- und Raketenangriffen werde die passende Munition bereitgestellt.

Für eine ökonomische Stärkung der Ukraine kündigte Selenskyj die Gründung einer Wirtschaftsplattform an, damit Unternehmen besser unterstützt werden und effektiver kommunizieren können. "Ich bin all unseren Unternehmern, allen in der Ukraine dankbar, die im Land bleiben, ihre Firmen und Jobs erhalten", sagte er. Das sei eine Grundlage für die Stärke des Landes. Millionen Menschen haben die Ukraine im Zuge des Kriegs verlassen.

"Wir brauchen mehr Vertrauen für Unternehmen und eine größere legale Wirtschaft für die Ukraine", sagte Selenskyj. "Wir brauchen mehr ukrainische Produktionsmöglichkeiten und mehr ukrainische Produkte aus verschiedenen Industriebereichen." Die Wirtschaft in dem vom Krieg gezeichneten Land ist in vielen Bereichen zusammengebrochen. Die Ukraine, die sich seit fast zwei Jahren gegen die russische Invasion verteidigt, überlebt dank westlicher Finanzhilfen./mau/DP/he