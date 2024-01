DAX: Neue Allzeithochs in den nächsten Wochen?! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse am 28.01.24 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange weiter aufwärts zu neuen Hochs gehen. Eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn sich der Index per Tagesschluss unter der SMA50 etabliert. Viele Marktbeobachter rechnen mit neuen Allzeithochs für den DAX-Index in den nächsten Wochen.

ABSTRACT: Der DAX hat sich zur Wochenmitte der zurückliegenden Handelswoche über die SMA20 (aktuell bei 16.806 Punkten) schieben und nachfolgend festsetzen können. Es ging im Handelsverlauf deutlich aufwärts! Nachdem in der Handelswoche davor noch bärische Tendenzen das Chartbild trübten, haben die Bullen zur Wochenmitte performt und haben den DAX verbindlich über die SMA20 festsetzen können. Damit hat sich das Tageschart aufgehellt. Viele Marktbeobachter rechnen mit neuen Allzeithochs für den DAX-Index in den nächsten Wochen.

DAX Rahmenbedingungen:

Die US-Wirtschaftsdaten, die am Donnerstag veröffentlicht worden sind, sind robust ausgefallen. Die US-Konjunktur läuft nach wie vor, das BIP für das 4. Quartal 2023 lag über den Erwartungen der Analysten. Die bisherige Geldpolitik der Fed hat bisher keinen Einfluss auf die US-Wirtschaft gehabt. Auch die Arbeitslosigkeit ist niedrig, es herrscht fast Vollbeschäftigung. Die Inflation in den USA ist in den letzten Monaten zurückgegangen, was Anleger zu der Überzeugung gebracht hat, dass die Fed bereits im Januar mit einer Senkung der Zinsen beginnen könnte. Insgesamt werden 2024 sechs Zinsschritte erwartet. Ob sich dies allerdings einstellt, bleibt abzuwarten. Zwar sprechen die genannten Fakten für eine rasche Senkung der Zinsen, allerdings läuft die US-Wirtschaft Gefahr zu überhitzen, was die Inflation wieder begünstigen könnte.

Die US Notenbank Fed wird am Mittwoch wieder tagen. Die Erwartung der Märkte sich deutlich und ausgeprägt, die Aktienmärkte haben in Erwartung der Zinssenkungen in den letzten Wochen deutlich zugelegt und befinden sich alle an einem Allzeithoch. Ob die Fed Erwartungen der Märkte entsprechen wird und die erwarteten Zinsschritte in Aussicht stellt, ist alles andere als sicher.

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat sich zur Wochenmitte über die SMA20 (aktuell bei 16.806 Punkten) schieben und nachfolgend festsetzen können. Es ging im Handelsverlauf deutlich aufwärts. Der Index konnte zum Wochenschluss wieder an und...

