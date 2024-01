Chart des Tages: OIL.WTI (29.01.2024)

Der Ölpreis steigt aufgrund einer Kombination von Faktoren, die sowohl das Angebot als auch die Nachfrage beeinflussen. Das positive US-Wirtschaftswachstum und die chinesischen Konjunkturmaßnahmen haben die Erwartungen an die Nachfrage erhöht. Auf der Angebotsseite haben die Spannungen im Nahen Osten, insbesondere der Angriff auf einen Öltanker im Golf von Aden...

Der Ölpreis steigt aufgrund einer Kombination von Faktoren, die sowohl das Angebot als auch die Nachfrage beeinflussen. Das positive US-Wirtschaftswachstum und die chinesischen Konjunkturmaßnahmen haben die Erwartungen an die Nachfrage erhöht. Auf der Angebotsseite haben die Spannungen im Nahen Osten, insbesondere der Angriff auf einen Öltanker im Golf von Aden und die Besorgnis über Unterbrechungen bei der Ölversorgung, die Ölpreise zusätzlich gestützt. Darüber hinaus deutet ein erheblicher Rückgang der US-Rohöllagerbestände auf eine Verknappung des Angebots hin, was die Preise weiter in die Höhe treibt. Erschwerend kommt hinzu, dass nach dem Drohnenangriff der vom Iran unterstützten Kämpfer in Jordanien, bei dem drei US-Soldaten ums Leben kamen, und dem Angriff auf einen Tanker im Roten Meer die geopolitischen Risiken zunehmen...





