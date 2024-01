DAX 40 Wochenausblick: Fed-Sitzung und US-Arbeitsmarktdaten im Fokus

Heute um 18 Uhr: Der große Jahresausblick mit André Stagge und Salah Bouhmidi. Jetzt anmelden!

In der neuen Handelswoche dürfte insbesondere die US-Notenbanksitzung zur Wochenmitte auf Anlegerinteresse stoßen. Auch der US-Arbeitsmarktbericht am Ende der Woche könnte wichtige Impulse liefern. Neben zahlreichen Wirtschaftsdaten blicken Investoren auf die laufende Bilanzsaison dies- und jenseits des Atlantiks.

Auch ein neuer DAX-Rekord ist in dieser Woche nicht auszuschließen. Die aktuelle Bestmarke liegt derzeit bei 17.003 Zählern.

BIP-Zahlen und US-Verbrauchervertrauen in erster Wochenhälfte im Blick

Am Dienstag dürften erste Schätzungen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für die Bundesrepublik Deutschland für Bewegungen sorgen (10:00 Uhr). Erwartet wird, dass die Wirtschaft im vierten Quartal per Jahresvergleich weniger stark geschrumpft ist als zuvor (-0,4 Prozent vs. -0,2 Prozent).