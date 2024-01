DAX® - Höchster Wochenschlusskurs der Geschichte

Zum Wochenabschluss profitierte der DAX® weiterhin von der in der abgelaufenen Woche vervollständigten Flaggenkonsolidierung. Dank dieses trendbestätigenden Kursmusters kratzt das Aktienbarometer wieder an der 17.000er-Marke. Unter dem Strich entsteht dadurch die erste starke weiße Wochenkerze des Jahres. Konservativ ermittelt hält die beschriebene Korrekturflagge ein Kursziel im Bereich von 17.450 Punkten bereit. Diese Anlaufmarke harmoniert zudem sehr gut mit der 161,8%-Fibonacci-Projektion der jüngsten Atempause (17.410 Punkte). Ein Spurt über die jüngsten drei Hochpunkte bei 16.963/16.967/17.003 Punkten würde in diesem Kontext als zusätzlicher Katalysator fungieren, zumal auch der Point & Figure-Chart des DAX® „grünes Licht“ signalisiert. Für ein aktives Money Management können Traderinnen und Trader indes die jüngste Aufwärtskurslücke vom 24. Januar (16.753 zu 16.761 Punkte) als engmaschige Absicherung heranziehen. Als strategischer Stopp dient dagegen unverändert das bisherige Jahrestief (16.345 Punkte), welches darüber hinaus genau in die alte Ausbruchszone bei 16.500/16.300 Punkten fällt.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

