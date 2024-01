Delivery Hero macht Deliveroo-Aktienpaket zu Geld - mit Verlust

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero trennt sich nach zweieinhalb Jahren mit Verlust von seinem Anteil am britischen Branchenrivalen Deliveroo.

Das Berliner Unternehmen warf am Montagabend seine 68,2 Millionen Deliveroo-Aktien auf den Markt. Die Investmentbanken Barclays, Goldman Sachs und Morgan Stanley haben den Auftrag, sie über Nacht bei Investoren zu platzieren, wie Delivery Hero mitteilte. Zum Schlusskurs vom Montag von 1,22 Pfund Sterling sind die Papiere 83 Millionen Pfund (97 Millionen Euro) wert. Der Verkauf zeige, dass Delivery Hero sein Kapital diszipliniert einsetze, hieß es in der Mitteilung.

Als der Einstieg von Delivery Hero bei Deliveroo inmitten der Corona-Krise im August 2021 bekannt wurde, lag der Kurs mit 3,56 Pfund fast allerdings fast dreimal so hoch. Vorstandschef Niklas Östberg dürfte damals mehr als 300 Millionen Euro dafür ausgegeben haben. Man glaube an die Branche und habe sich daher an einem führenden Unternehmen beteiligt, hatte Delivery Hero damals erklärt. In Großbritannien machen sich die beiden Firmen seit dem Rückzug von Delivery Hero 2019 keine direkte Konkurrenz mehr.

