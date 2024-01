EQS-News: ILI.DIGITAL AG: Immer mehr Banken bieten das CO2-Tool gecco2 ihren Firmenkunden an

Emittent / Herausgeber: ILI.DIGITAL AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/ESG

ILI.DIGITAL AG: Immer mehr Banken bieten das CO2-Tool gecco2 ihren Firmenkunden an Mit gecco2 kann einfach, schnell und treffsicher der CO2-Fußabdruck auf Basis der ökonomischen Daten der BWA ermittelt werden

Sechs Banken bereits angebunden, acht weitere Banken in der Implementierung

Ermittlung der CO2-Emissionen erfolgt u.a. mit generativer künstlicher Intelligenz

Unternehmen tragen mit gecco2 Nachhaltigkeitsverpflichtungen Rechnung, können aktiv an ihrer CO2-Reduktion arbeiten und sich z.T. günstigere Finanzierungskonditionen sichern

gecco2 hat TÜV-Zertifizierung erhalten Karlsruhe, 29. Januar 2024. Die Digitalisierungsspezialisten von ILI.DIGITAL und der Volksbank Digital Solutions GmbH freuen sich über den Erfolg und die zunehmende Akzeptanz ihres gemeinsamen Produkts gecco2. Rund 7 Monate nach der Markteinführung haben bereits sechs Banken das CO2-Tool in ihr Angebot für Firmenkunden eingebunden, acht Banken sind derzeit in der Implementierungsphase – zahlreiche weitere Institute prüfen derzeit den Einsatz von gecco2. gecco2 punktet bei den Banken und ihren Kunden damit, dass Unternehmen mit dem Tool einfach, schnell und treffsicher ihren CO2-Fußabdruck auf Basis der Finanzdaten aus ihrer BWA (Betriebswirtschaftlichen Auswertung) und ihren Summen- und Saldenlisten ermitteln können. Dabei liest generative künstliche Intelligenz die relevanten Daten aus den Zahlen, die Unternehmen ohnehin vorhalten, aus. Mithilfe von Algorithmen und etablierten Rechenmodellen berechnet gecco2 aus den ökonomischen Daten ökologische Daten – den Corporate Carbon Footprint (CCF). Dabei schlüsselt die gecco2-Anwendung die Treibhausgasemissionen gemäß den Standards des Greenhouse Gas (GHG) Protocol nach Scope 1- (direkte Emissionen), Scope 2- (indirekte Treibhausgasemissionen aus eingekaufter Energie) und Scope 3-Emissionen (weitere indirekte Emissionen) auf. So können Firmen identifizieren, wo genau in ihrer Wertschöpfungskette der höchste CO2-Ausstoß entsteht. gecco2 ist somit ein leistungsstarkes Tool, mit dem Unternehmen ihre Positionierung im Bereich Nachhaltigkeit ermitteln und daraus Strategien und Maßnahmen zur Verbesserung ihrer CO2-Bilanz ableiten können. Zudem unterstützt das CO2-Tool Firmen dabei, den Anforderungen der 2023 in Kraft getretenen Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Rechnung zu tragen. Die EU-Direktive verpflichtet schrittweise immer mehr Unternehmen, umfassend über ihre Nachhaltigkeit zu berichten und ihre CO2-Bilanz zu erfassen. Nachdem gecco2 durch die L-Bank Baden-Württemberg freigegeben wurde, können Unternehmen auf Basis ihres mit dem CO2-Tool ermittelten CO2-Fußabdrucks zudem unter bestimmten Voraussetzungen vergünstigte Kredite und Finanzierungen erhalten. Ebenfalls positiv: Inzwischen verfügt gecco2 auch über eine Zertifizierung des TÜV Rheinland. Diese bestätigt, dass die Vorgehensweise des Tools zur Ermittlung der Treibhausgasemissionen den Standards des GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (2004) und des GHG Protocol Value Chain (Scope 3) Standard (2011) entspricht. gecco2 wurde von der ILI.DIGITAL AG zusammen mit der Volksbank pur eG bzw. deren Tochtergesellschaft Volksbank Digital Solutions GmbH initiiert, entwickelt und gelauncht. Im Rahmen der Entwicklung kooperierten die Projektpartner mit der Schweizer Klimaschutz-Stiftung myclimate. Serhan Ili, Gründer und CEO der ILI.DIGITAL AG: „gecco2 wird von immer mehr Banken für ihre Firmenkunden so gut angenommen, weil es ein leistungsfähiges und vor allem sinnvolles Tool ist. Klimabewusstsein und Klimaschutz müssen für Unternehmen – gerade auch aus dem mittelständischen Bereich – möglichst einfach und intuitiv umsetzbar sein. Wir freuen uns, dass wir mit gecco2 dazu einen Beitrag leisten können. Zudem wird an diesem digitalen Tool einmal mehr eindrucksvoll deutlich, welche Potenziale künstliche Intelligenz erschließen kann, wenn sie richtig und verantwortungsvoll eingesetzt wird. Genau daran arbeiten wir bei ILI.DIGITAL jeden Tag mit einem erfahrenen Team und viel Leidenschaft.“ Über ILI.DIGITAL AG Die ILI.DIGITAL AG ist ein spezialisiertes Beratungs- und Softwareunternehmen mit Fokus auf Digitalisierung, Innovation und nachhaltige Transformation. Als „The No. 1 Digital Business Builder“ berät ILI.DIGITAL AG vorwiegend internationale Konzerne und führende Mittelständler aus verschiedenen Branchen dazu, wie sie ihr Geschäftsmodell digital erweitern und verbessern können. Das 2010 von Dr. Serhan Ili gegründete Unternehmen setzt gemäß seiner bewährten „3-6-12-24-48“-Formel Digitalisierungsprojekte innerhalb kürzester Zeit um. Dabei wird das gesamte Spektrum abgedeckt - von Strategie, Design, Softwareentwicklung bis zur Skalierung der Lösung. ILI.DIGITAL AG beschäftigt über 180 Mitarbeiter:innen in Karlsruhe, Lahore (Pakistan) sowie in Seoul (Südkorea). Weitere Informationen finden Sie hier: https://ili.digital/ Über Volksbank Digital Solutions GmbH Mit der Volksbank Digital Solutions GmbH möchte die Volksbank pur eG neue Wege gehen. Dabei steht die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle sowie digitaler Lösungen im Fokus, die über traditionelle Bankthemen hinaus gehen und neue Geschäftsbereiche „beyond banking“ erschließen. Die Volksbank Digital Solutions GmbH wurde im Jahr 2022 gegründet. Pressekontakt

