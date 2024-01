Holcim erwägt Aktienrückkauf für reibungslose Aspaltung des Nordamerika-Geschäfts

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Zementkonzern will die geplante Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts bei Bedarf durch den Rückkauf eigener Aktien unterstützen.

"Wir haben viel Spielraum, um die richtigen Entscheidungen für eine möglichst erfolgreiche Kapitalstruktur der beiden Unternehmen zu treffen und natürlich auch, um den Aktionären Erträge zukommen zu lassen", sagte Konzern- und Verwaltungsratschef Jan Jenisch am Montag. "Wir sind bereit, den Prozess auch mit Aktienrückkäufen zu unterstützen, falls dies erforderlich ist."

Der Heidelberg-Materials-Rivale will im Zuge einer der größten Transaktionen der Baustoffbranche der vergangenen Jahre sein Nordamerika-Geschäft verselbstständigen und an die New Yorker Börse bringen.

