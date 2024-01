OTS: RSM Ebner Stolz Management Consultants GmbH / RSM Ebner Stolz ...

RSM Ebner Stolz unterstützt die niederländisch-deutsche Vion Food Group bei der Veräußerung eines Teils der Deutschlandaktivitäten Frankfurt/Main (ots) - RSM Ebner Stolz unterstützt die niederländisch-deutsche Vion Food Group, einen führenden internationalen Hersteller von Fleisch, Fleischerzeugnissen und pflanzlichen Alternativen bei der Veräußerung eines Teils der Deutschlandaktivitäten - Veräußerung des Standortes Altenburg (Rinderschlachtung / Endverbraucherprodukte) sowie des Schinkenspezialisten Ahlener Fleischhandel an die Tönnies Unternehmensgruppe - Veräußerung der Vion Perleberg als einer der größten Frischfleischvermarkter für Schweinefleisch in Brandenburg an die mittelständische Schlachterei Uhlen GmbH - Die Vion Group reagiert mit der Anpassung der Aktivitäten strategisch konsequent auf die Entwicklungen im deutschen Markt - RSM Ebner Stolz begleitete die Transaktionen verkäuferseitig als M&A-Berater RSM Ebner Stolz hat die niederländisch-deutsche Vion Food Group bei der Veräußerung der Standorte Altenburg (Thüringen), Ahlener Fleischhandel (Nordrhein-Westfalen) und Vion Perleberg (Brandenburg) als exklusiver M&A-Berater begleitet. Die Veräußerungsprozesse wurden innerhalb von kurzer Zeit zum Signing gebracht. Als Teil eines von Vion entwickelten umfassenden Maßnahmenpakets für die Aktivitäten in Deutschland hat der niederländisch-deutsche Konzern seinen Rinderschlachthof und den Betrieb zur Herstellung von Endverbraucherprodukten im thüringischen Altenburg sowie den Schinkenspezialisten Ahlener Fleischhandel an die Tönnies Unternehmensgruppe verkauft. Zudem wurde der Schweineverarbeitungsbetrieb im brandenburgischen Perleberg, einer der größten Frischfleischvermarkter für Schweinefleisch in Brandenburg, an die mittelständische Schlachterei Uhlen GmbH aus Lengerich (Niedersachsen) veräußert. Die Vorhaben stehen jeweils unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Freigaben. Mit den Transaktionen gehen insgesamt rund 700 Mitarbeitende auf die jeweiligen Käuferseiten über. RSM Ebner Stolz hat Vion umfassend über den gesamten Transaktionsprozess unterstützt und die Verhandlungen mit den Käuferseiten begleitet. Die Transaktionen konnten innerhalb eines kurzen Zeitraums zum Signing gebracht werden. Vion reagiert mit den Veräußerungen auf die derzeit angespannte Lage in der deutschen Fleischbranche und auf dem internationalen Markt. Aufgrund des Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest (ASP) sind zuletzt wichtige Exportmöglichkeiten weggebrochen. Zudem belasten ein rückläufiger Fleischkonsum und die angespannte Wettbewerbssituation das Geschäft in Deutschland. Ziel ist eine stärkere Fokussierung auf attraktive Marktsegmente und Regionen. Vion Food Group ist ein internationaler Konzern der Fleisch- und Lebensmittelindustrie mit Sitz im südniederländischen Boxtel und mit derzeit 28 Produktionsstandorten in den Niederlanden, Deutschland und Belgien sowie Vertriebsorganisationen in sechzehn Ländern eines der größten Fleischunternehmen der Welt. Pressekontakt: Klaus Martin Fischer RSM Ebner Stolz Mendelssohnstraße 87 60325 Frankfurt am Main Tel. +49 69 450907-220 mailto:klaus-martin.fischer@ebnerstolz.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159757/5702173 OTS: RSM Ebner Stolz Management Consultants GmbH