WDH/WOCHENVORSCHAU: Termine bis 9. Februar 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 9. Februar 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 29. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen 07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen USA: Nucor, Q4-Zahlen USA: Whirlpool, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 11:00 BEL: BIP Q4/23 (1. Veröffentlichung) 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 12/23 15:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 1/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Sitzung der Stahlallianz u.a. zur Transformation der Stahlindustrie nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts + 15.30 gemeinsames Statement von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Saarlands Wirtschaftsminister Jürgen Barke, Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsministerin Mona Neubaur DEU: Verkündungstermin des Landgerichts München I wegen der Zivilklage eines Inhabers von Urheberrechten gegen TikTok, München 10:00 DEU: Jahres-Pk Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI zu Geschäftsjahren 2023/24 und internationalem Wettbewerb, Frankfurt/M. 09:30 BEL: EU-Ministertreffen zu allgemeine Angelegenheiten, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 30. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bucher, Umsatz 2023 07:00 CHE: BC Jura, Ergebnis 2023 07:00 ESP: BBVA, Jahreszahlen 07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen 08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen 08:00 ITA: Assicurazioni Generali, Investor Day (14.15 h) 12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen 12:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q4-Zahlen 22:00 USA: Microsoft, Q2-Zahlen 22:05 USA: Alphabet, Q4-Zahlen 22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen 22:05 USA: Starbucks, Q1-Zahlen 22:15 USA: AMD, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Danaher, Q4-Zahlen USA: JetBlue, Q4-Zahlen USA: Juniper Networks, Q4-Zahlen USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen USA: Mondelez, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: ifo-Institut, Geschäftsklima Ostdeutschland 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 12/23 07:30 FRA: BIP Q4/23 (vorläufig) 08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte Dezember/Gesamtjahr 2023 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 1/24 09:00 CZS: BIP Q4/23 (vorläufig) 09:00 ESP: BIP Q4/23 (vorläufig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig) 10:00 ITA: BIP Q4/23 (vorläufig) 10:00 DEU: BIP Q4/23 (1. Veröffentlichung) 10:30 PRT: BIP Q4/23 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/24 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 1/24 11:00 EUR: BIP Q4/23 (1. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Erzeugerpreise 12/23 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 15:00 USA: FHFA-Index 11/23 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 1/24 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Urteil erwartet im Cum-Ex-Prozess gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und einen ehemaligen Maple-Banker, Frankfurt 11:00 DEU: Jahres-Pk des VDV - Die Verkehrsunternehmen zu Rückblick 2023 und Ausblick auf 2024 mit VDV-Präsident Ingo Wortmann und VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff 11:00 DEU: Online-Pk zum Status des Offshore-Windenergieausbaus in Deutschland 2023. Mehrere Windenergie-Branchenverbände laden zu der Pk ein, bei der ein Rückblick auf das vergangene Jahr erfolgen soll und zukünftige Weichenstellungen aufgezeigt werden sollen. EUR: Informelles EU-Verteidigungsministertreffen (1. Tag) DEU: Eröffnung der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg + 1030 Presse-Event zu 110 Jahre «Mensch ärgere dich nicht» von Schmidt Spiele 17:00 LUX: Bericht des Europäischen Rechnungshofs zur Koordinierungsrolle des Auswärtigen Dienstes in der EU ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 31. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 02:00 KOR: Samsung Electronics, Jahreszahlen (detailliert) 06:50 ESP: Banco Santander, Jahreszahlen 07:00 CHE: Novartis, Jahreszahlen 07:00 DEU: Software, vorläufige Jahreszahlen 07:30 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen 07:30 DEU: Vaillant, Jahreszahlen 07:30 NLD: KPN, Q4-Zahlen 07:30 DEU: Cliq Digital, vorläufige Jahreszahlen 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q4-Zahlen 07:30 NOR: DNB ASA, Jahreszahlen 08:00 GBR: Glaxosmithkline, Jahreszahlen 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen (detailliert) 10:30 DEU: Schott AG Bilanz-Pk, Mainz 13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen 14:00 USA: Mastercard, Q4-Zahlen 22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen 22:00 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: KSB, Q4-Zahlen SWE: SKF, Jahreszahlen USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 12/23 00:50 JPN: Industrieproduktion 12/23 (vorläufig) 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/24 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 12/23 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 12/23 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 1/24 08:00 DEU: Außenhandelspreise 12/23 und Jahr 2023 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 12/23 und Jahr 2023 08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 12/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 12/23 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 1/24 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg 1/24 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 12/23 10:30 PRT: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig) 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 1/24 12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig) 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 1/24 15:45 USA: MNI Chicago PMI 1/24 20:00 USA: Zentralbank, Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Beginn Gipfeltreffen der Weltmarktführer 2024. Unter anderem mit Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundeswirtschaftsministerin Bettina Stark-Watzinger (beide FDP) sowie Jonas Andrulis, Gründer Aleph Alpha, und Ralf Belusa, Managing Director Hapag-Lloyd. Schwäbisch Hall BEL: Informelles EU-Verteidigungsministertreffen (2. und letzter Tag), Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, 1. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: ABB, Jahreszahlen 07:00 DEU: DWS, Jahreszahlen 07:00 DEU: Deutsche Bank, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Ik, 11.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Siltronic, Q4-Umsatz 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (7.30 h Pk, 8.30 h Analystencall) 07:00 AUT: Bawag Group, Jahreszahlen 07:00 CHE: Julius Bär, Jahreszahlen 07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen (Pk 9.00 h, Call 14.00 h) 07:00 FRA: BNP Paribas, Jahreszahlen 07:00 NLD: ING Groep, Jahreszahlen 07:00 SWE: Volvo Cars, Jahreszahlen 07:30 FIN: Stora Enso, Jahreszahlen 07:30 FRA: Sanofi, Jahreszahlen 07:30 AUT: OMV, Jahreszahlen 08:00 CHE: Glencore, Produktionsbericht 2023 08:00 GBR: Shell, Jahreszahlen 08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen 08:30 FIN: UPM Kymmene, Jahreszahlen 12:30 USA: Honeywell International, Q4-Zahlen 12:30 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen 14:00 USA: Altria Group, Q4-Zahlen 17:00 USA: Texas Instruments, Capital Markets Day 22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen 22:30 USA: Meta, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: AT&S, Q3-Zahlen DNK: Novozymes, Jahreszahlen FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen GBR: 3i Group, Q3-Zahlen ITA: Ferrari, Jahreszahlen USA: Eaton, Q4-Zahlen USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/24 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/24 06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig) 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/24 (2. Veröffentlichung) 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/24 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 12/23 13:00 GBR: BoE Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauausgaben 12/23 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 1/24 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Jahres-Pk Sparkassenverband Baden-Württemberg, Stuttgart 11:00 DEU: Pressegespräch «Zwischen Krisen und Chancen: Eine Bestandsaufnahme der Bauwirtschaft in Hessen 2024», Frankfurt/M. 11:00 DEU: Oberverwaltungsgericht Berlin verhandelt über Klage der Deutsche Umwelthilfe (DUH) für die Aufstellung eines Klimaschutzprogramms, Berlin 17:00 DEU: Gipfel der CDU/CSU-Fraktion - Wirtschaftswende für Deutschland, Berlin DEU: 19. Infotag des Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte, und KWK e.V. (AGFW) + 14.15 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit dem Titel: «Fernwärme 2024 - Beschleunigung von Ausbau und Transformation» BEL: EU-Sondergipfel zur Revision des Gemeinschaftshaushalts inklusive neuer Finanzhilfen für die Ukraine, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, 2. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 SWE: Husqvarna, Jahreszahlen 07:00 NLD: TomTom, Jahreszahlen 07:30 DNK: Danske Bank, Jahreszahlen 08:00 DEU: Hawesko, Jahreszahlen 08:00 SWE: Electrolux, Jahreszahlen 10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung 10:00 DEU: Verbio, Hauptversammlung 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Dezember und Gesamtjahr 2023 12:00 USA: Chevron Corporation, Q4-Zahlen 12:30 USA: Exxon Mobil, Q4-Zahlen 12:30 USA: Cigna, Q4-Zahlen 13:00 DEU: Schaeffler, außerordentliche Hauptversammlung und gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre 2024 13:45 USA: AbbVie, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: CaixaBank, Jahreszahlen FIN: Konecranes Oyj, Jahreszahlen USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q4/23 08:45 FRA: Industrieproduktion 12/23 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 1/24 10:00 NOR: Arbeitslosenquote 1/24 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 1/24 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/24 (endgültig) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/23 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/23 (endgültig) EUR: S&P Ratingergebnis EFSF, ESM SONSTIGE TERMINE BEL: Informelles EU-Außenministertreffen (1. Tag), Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, 5. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 SWE: Nordea Bank, Jahreszahlen 07:00 ITA: UniCredit, Jahreszahlen 08:00 GBR: Vodafone, Q3-Umsatz 12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen 13:00 USA: McDonald's, Q4-Zahlen 19:00 DEU: Neujahrsempfang Deutsche Börse, Eschborn 21:30 GBR: Manchester United, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen USA: Tyson Foods, Q1-Zahlen USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: PMI Dienste 1/24 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 01/24 08:00 DEU: Im- und Exporte 12/23 09:00 CHE: KOF Beschäftigungsindikator Q1/24 09:15 ESP: PMI Dienste 1/24 09:45 ITA: PMI Dienste 1/24 (2. Veröffentlichung) 09:50 FRA: PMI Dienste 1/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 1/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 1/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste 1/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 2/24 11:00 EUR: Erzeugerpreise 12/23 15:45 USA: PMI Dienste 1/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index 1/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht außerordentliche Betriebsversammlung von Arcelormittal Die Betriebsversammlung befasst sich mit dem klimafreundlichen Umbau der Arcelormittal Werke in Bremen und Eisenhüttenstadt. +14.00 Uhr außerordentliche Betriebsversammlung +15.00 Uhr Pressegespräch im Sitzungsraum des Betriebsrats ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, 6. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 JPN: Toyota, Q3-Zahlen 06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen 07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen (11.00 h Call) 07:30 SWE: Alfa Laval, Jahreszahlen 08:00 GBR: BP, Jahreszahlen 08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q4-Zahlen 08:00 SWE: Vattenfall, Jahreszahlen 08:30 JPN: Nintendo, 9Monatszahlen 10:00 DEU: Roche Pharma Jahres-Pk, Mannheim 12:00 GBR: Linde, Q4-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 12:00 USA: Spotify, Q4-Zahlen 12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q4-Zahlen 13:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen 18:00 DEU: Pressegespräch Autozulieferer Bosch zum Jahresauftakt - vorläufige Geschäftszahlen 2023, Stuttgart 18:30 DEU: Metro AG, Q1-Zahlen 22:00 USA: Amgen, Q4-Zahlen 22:05 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen 22:30 USA: Ford, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Snap, Q4-Zahlen USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen USA: Cummins, Q4-Zahlen USA: KKR & Co, Q4-Zahlen USA: Gilead Sciences, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 12/23 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 12/23 08:30 HUN: Industrieproduktion 12/23 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 1/24 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 12/23 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Fortsetzung im Investorenprozess zur VW-Dieselaffäre, Braunschweig ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, 7. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 NOR: Equinor, Capital Markets Day 07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen 07:00 NOR: Equinor, Jahreszahlen 07:00 DEU: Teamviewer AG, Jahreszahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Jahreszahlen 07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Vinci, Jahreszahlen (8.30 h, Pk) 07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Jahreszahlen 08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen 08:00 GBR: ARM Holding, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Securitas AB, Jahreszahlen 08:00 DNK: Vestas, Jahreszahlen 09:00 DEU: Metro, Analysten- und Pressekonferenz zu den Q1-Zahlen 09:30 LUX: Stabilus, Hauptversammlung 10:00 DEU: Metro AG, Hauptversammlung 13:00 USA: New York Times, Q4-Zahlen 13:00 USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen 15:00 NLD: Qiagen, Call zu den Q4-Zahlen 19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen 2023 22:00 USA: News Corp, Q2-Zahlen 22:05 USA: Mattel, Q4-Zahlen 22:05 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen 22:15 USA: Allstate, Q4-Zahlen 22:15 USA: PayPal, Q4-Zahlen 22:30 USA: Coty, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: TAG Immobilien, Investor Day DEU: Thyssenkrupp Nucera, Hauptversammlung DNK: Carlsberg, Jahreszahlen NOR: Telenor, Jahreszahlen NOR: Schibsted, Jahreszahlen SWE: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 06:00 JPN: Frühindikatoren 12/23 07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 1/24 08:00 DEU: Industrieproduktion 12/23 08:00 NOR: Industrieproduktion 12/23 08:45 FRA: Handelsbilanz 12/23 09:00 ESP: Industrieproduktion 12/23 09:00 CHE: SNB: Devisenreservem 1/24 09:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/23 12:00 IRL: Industrieproduktion 12/23 14:30 USA: Handelsbilanz 12/23 17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 12/23 17:00 RUS: Arbeitslosenquote 12/23 21:00 USA: Konsumentenkredite 12/23 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Pressegespräch Societe Generale: Marktausblick 2024, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Fortsetzung im Investorenprozess zur VW-Dieselaffäre, voraussichtlich mit Ex-Vorstand Matthias Müller als Zeuge, Braunschweig 10:00 DEU: Pk der staatlichen Förderbank KfW zu Förderzahlen 2023 und Ausblick auf 2024, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Jahres-Pk Chemie- und Pharmaindustrie Baden-Württemberg, Stuttgart 10:00 DEU: BGH verhandelt zu Hotelkosten bei Beherbergungsverbot im Rahmen der Corona-Pandemie, Karlsruhe ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, 8. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 FRA: Societe Generale, Q4-Zahlen 07:00 DEU: Compugroup, Q4-Zahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszaheln 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q4-Zahlen 07:00 DEU: KWS Saat, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (10.00 Uhr) 07:00 FRA: Credit Agricole, Q4-Zahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal, Q4-Zahlen 07:30 DEU: Bastei Lübbe, Q3-Zahlen 07:30 NLD: Adyen, Q4-Zahlen 07:45 FRA: Kering, Q4-Zahlen 08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs-AG Q1-Zahlen 08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen 08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen 08:00 DNK: AP Moeller-Maersk, Q4-Zahlen 08:00 GBR: Anglo American, Q4-Umsatz 08:00 GBR: Astrazeneca, Q4-Zahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Q4-Zahlen 08:00 GBR: Unilever, Q4-Zahlen 08:00 JPN: Honda, Q3-Zahlen 10:30 DEU: Deutsche-Börse, Bilanz-Pressekonferenz 13:00 USA: ConocoPhilips, Q4-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris, Jahreszahlen 18:00 FRA: L'Oreal, Q4-Zahlen 22:00 USA: Expedia, Q4-Zahlen 22:00 USA: Lyft, Q4-Zahlen 22:05 USA: International Exchange Group, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Leistungsbilanz 12/23 02:30 DEU: Erzeuger- und Verbraucherpreise 01/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 16:00 USA: Großhandelsumsatz 12/23 SONSTIGE TERMINE --- ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, 9. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 03:00 CHE: Logitch, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen 07:15 AUS: AMS-Osram, Q4-Zahlen 08:00 FRA: Hermes, Q4-Zahlen 08:00 JPN: Mazda Motor, Q3-Zahlen 09:00 DEU: All for One Group, Q1-Zahlen 12:00 USA: PepsiCo Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Geldmenge M2/M3 01/24 08:00 DEU: Verbraucherpreise 01/24 (detailliert) 10:00 ITA: Industrieproduktion 12/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH urteilt zur Zulässigkeit von baulichen Veränderungen des Gemeinschaftseigentums zur Barrierereduzierung 09:30 DEU: Der Bundesgerichtshof verhandelt über Gültigkeit von während Corona gefassten Beschlüssen einer Eigentümergemeinschaft USA/DEU: US-Präsident Biden empfängt Bundeskanzler Scholz im Weißen Haus ----------------------------------------------------------------------------------------

