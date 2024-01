Aktien Frankfurt Schluss: Dax mutlos vor Zahlen der US-Tech-Riesen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag nach einem halbherzigen Rekordversuch schnell an Schwung verloren. Kurz nach dem Börsenstart fehlten dem deutschen Leitindex bei 16 999 Punkten nur wenige Punkte zu seiner Bestmarke aus dem Dezember. Am Ende rettete er aber nur ein Plus von 0,18 Prozent auf 16 972,34 Punkte ins Ziel. Der MDax der mittelgroßen Werte verabschiedete sich 0,34 Prozent tiefer mit 26 012,33 Punkten aus dem Handel.

Der Dax habe Angst vor der eigenen Courage bekommen, hieß es aus dem Markt. Verwunderlich ist das angesichts der anstehenden Quartalsberichte einiger Tech-Riesen aus den USA nicht. Deren schon hohe Bewertungen ließen keinen Spielraum für Enttäuschungen, schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Nach US-Börsenschluss legen der Softwarekonzern Microsoft und die Google-Mutter Alphabet Zahlen vor. Im weiteren Wochenverlauf folgen Apple , Amazon und die Facebook-Mutter Meta .

Zudem entscheidet die US-Notenbank Fed am Mittwochabend über ihre weitere Geldpolitik. Die an den Finanzmärkten heiß diskutierte Frage ist, wann sie erstmals nach längerer Zeit wieder die Zinsen senkt und wie oft das in diesem Jahr geschehen wird./gl/he