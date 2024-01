Dax vor Fed-Entscheid zur Eröffnung höher erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Montag war der deutsche Leitindex um 0,1 Prozent schwächer bei 16.942 Zählern aus dem Handel gegangen. "Der Deutsche Aktienindex verliert dabei die 17.000er Marke nicht aus den Augen", sagte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. "Diese Börsenwoche verspricht Großes und ist vollgepackt mit potenziellen Impulsgebern."

Im Fokus steht dabei vor allem die erste Zinssitzung der US-Notenbank in diesem Jahr. Börsianer rechnen damit, dass die Federal Reserve die Zinsen am Mittwoch stabil halten wird. Mit Spannung warten sie indes auf Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell, von denen sie Hinweise auf den Start von Zinssenkungen erhoffen.

Bei den Konjunkturdaten rückt im Tagesverlauf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für Deutschland und die Euro-Zone ins Rampenlicht. Einer ersten groben Schätzzahl des Statistischen Bundesamtes zufolge dürfte die Wirtschaftskraft der Bundesrepublik im Schlussquartal 2023 um 0,3 Prozent gesunken sein. Für das laufende Jahr erwarten Experten bestenfalls ein leichtes Wachstum.

Auf Unternehmensseite steht erneut der Tech-Sektor in den USA im Fokus. Mit der Google-Mutter Alphabet, dem Software-Riesen Microsoft und dem Chipkonzern AMD gewähren gleich drei Schwergewichte Einblick in ihre Bücher. Wie in den vergangenen Quartalen dreht sich bei den Geschäftszahlen der Google-Mutter und von Microsoft wieder alles um das Cloud-Geschäft und das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Die boomende Nachfrage nach Hochleistungschips für die rechenintensive KI beschert der Halbleiterbranche rosige Aussichten. Börsianer warten bei AMD vor allem auf Neuigkeiten zum Hoffnungsträger "MI300", der es mit den KI-Prozessoren des Platzhirschs NVidia aufnehmen soll.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.941,71

Dax-Future

17.101,00

EuroStoxx50

4.639,36

EuroStoxx50-Future

4.676,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

38.333,45 +0,6 Prozent

Nasdaq

15.628,04 +1,1 Prozent

S&P 500

4.927,93 +0,8 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

36.049,84 +0,1 Prozent

Shanghai

2.864,81 -0,6 Prozent

Hang Seng

15.763,05 -2,0 Prozent

