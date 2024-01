Frankreich: Wirtschaft stagniert am Jahresende - Wachstum im Gesamtjahr

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Wirtschaft ist am Ende des vergangenen Jahres nicht gewachsen. Im vierten Quartal von Oktober bis Dezember stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem dritten Quartal, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Bereits im dritten Vierteljahr hatte sich das BIP nicht verändert. Analysten hatten mit dem aktuellen Resultat im Schnitt gerechnet. Im Gesamtjahr 2023 betrug das Wirtschaftswachstum den Angaben zufolge 0,9 Prozent./bgf/stk