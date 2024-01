Nasdaq 100: tägliche Prognose vom 30.01.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Der Nasdaq notierte gestern Morgen im Bereich der 17.547 Punkten. Der Index bewegte sich ├╝bergeordnet bis zum Nachmittag in einer sehr engen Box seitw├Ąrts. Erst mit Aufnahme des offiziellen Handels stellte sich etwas mehr Bewegung ein...

Unsere Tageseinsch├Ątzung zum US Aktienindex Nasdaq f├╝r Dienstag, den 30.01.2024 - DAYTRADING

Nasdaq R├╝ckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen im Bereich der 17.547 Punkten. Der Index bewegte sich ├╝bergeordnet bis zum Nachmittag in einer sehr engen Box seitw├Ąrts. Erst mit Aufnahme des offiziellen Handels stellte sich etwas mehr Bewegung ein. Es ging am Abend wieder ├╝ber die 17.600 Punkte Marke, ├╝ber der sich der Index dann auch festsetzen konnte. Zum Handelsende hin kam es noch einmal zu einer dynamischen Aufw├Ąrtsbewegung an und ├╝ber die 17.700 Punkte Marke.

Im Rahmen des Fr├╝hhandels ging es in einer engen Box seitw├Ąrts weiter. Der Index konnte sich aber ├╝ber der 17.700 Punkte Marke halten.

