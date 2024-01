Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Ampel / Wirtschaft / AfD

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Ampel / Wirtschaft / AfD:

"Was neben der Einigkeit im Kampf gegen die AfD hinzukommen muss, ist eine Regierung, die den Stillstand im Land auflöst und ein Konzept entwirft, wie wir aus dem hinteren Drittel der Weltwirtschaft wieder herauskommen. Die Bürger wollen Antworten auf ihre Abstiegsängste. Die meisten fragen sich, ob sich Leistung in diesem Land noch lohnt. So paradox es klingt: Die Ampelkoalition sollte sich vor allem um den richtigen Weg in der Flüchtlingspolitik streiten und nicht die Nazikeule gegen alle Andersdenkenden schwingen. Die Migrationspolitik ist der Nährboden für die AfD. Wer diesen Boden ernsthaft bearbeitet, engt das politische Spielfeld der Rechtspopulisten ein. Der Kampf gegen die AfD kittet im Moment die rissige Regierungsfassade der Koalition zusammen. Doch das ist kein Grund für AfD-Wähler, sich eine andere politische Heimat suchen."/DP/jha