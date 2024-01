RWE: Ausblick für 2024 eher verhalten🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 30.01.2024

Werbung von

Das Wertpapier ist bis Mitte Dezember an die 42 EUR gelaufen, hat seitdem aber deutlich an Substanz verloren. In gut sechs Wochen hat die Aktie fast 20 Prozent an Wert verloren. Welche Konsequenz leitet sich charttechnisch daraus ab?

AKTIE IM FOKUS: RWE WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129 / KĂĽrzel: RWE

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren ABSTRACT: Das Wertpapier ist bis Mitte Dezember an die 42 EUR gelaufen, hat seitdem aber deutlich an Substanz verloren. In gut sechs Wochen hat die Aktie fast 20 Prozent an Wert verloren. Welche Konsequenz leitet sich charttechnisch daraus ab? Fundamentaldaten: aktueller Preis 34,08 EUR

Marktkapitalisierung 25,48 Mrd. EUR

Umsatz 2022 38,37 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 17,51 %

KGV 2024* 22,3 %

4 Wochen Performance - 9,16 %

Bewertung stark ĂĽberbewertet

Div. Rendite 2023* 2,33 % * Prognose Parkettgeflüster: Das Unternehmen hat Ende der letzten Woche mitgeteilt, dass das Geschäft 2023 gut gelaufen, der Ausblick für 2024 aber verhalten ist. Hintergrund der defensiven Einschätzung für das laufende Geschäftsjahr ist, dass die Energiepreise in den letzten Wochen gesunken sind und dies eine direkte Auswirkung auf das Ergebnis 2024 haben wird, das voraussichtlich am unteren Ende der Bandbreite liegt. Im November hat das Management angekündigt, dass bereinigte operative Ergebnis, ausgehend von 2021 bis Ende der Dekade, um durchschnittlich 14 Prozent pro Jahr zu steigern. Der bereinigte Gewinn 2030 soll bei mehr als 9 Mrd. EUR liegen. Der im November genannte Zielkorridor für 2023 lag bei 5,2 bis 5,8 Mrd. EUR. Die hohen Strompreise, die in den vergangenen Monaten noch für Rückenwind gesorgt hatten, werden als Treiber des operativen Ergebnisses zukünftig einen weniger wichtigen Beitrag leisten. Auf der anderen Seite wird das Kerngeschäft, zu dem unter anderem Wind- und Solaranlagen, sowie Biomasse und Gaskraftwerke gehören weiterwachsen, und den Ergebnisausfall, der durch die niedrigen Energiekosten bedingt ist, mittelfristig mehr ausgleichen. Chartcheck - Betrachtung im Tageschart: AUSZUG, lesen Sie die komplette Analyse hier weiter. - Handeln Sie verantwortungsvoll -

