Streik beim Sicherheitspersonal - Verdi legt elf Flughäfen lahm

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Klaus Lauer

Berlin (Reuters) -Reisende in Deutschland müssen sich erneut auf massive Beeinträchtigungen einstellen. Nach dem mehrtägigen Bahn-Streik der Lokführer und dem für Freitag angekündigten Arbeitskampf im Nahverkehr will Verdi am Donnerstag nun auch den Flugverkehr weitgehend lahmlegen. Denn die Gewerkschaft rief am Dienstag zu einem Streik der rund 25.000 Beschäftigten in der Luftsicherheitsbranche an elf Airports auf. Verdi begründete das Vorgehen mit stockenden Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). Betroffen seien die Flughäfen Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt/Main und Stuttgart. Dies dürfte den Betrieb an den jeweiligen Airports weitgehend lahmlegen. "Es läuft darauf hinaus, dass es keine Starts mit Passagierflügen gibt", hieß es bei einem der betroffenen Flughäfen.

Der Flughafen Berlin Brandenburg gab am Abend bekannt, dass aufgrund des angekündigten Warnstreiks am Donnerstag keine Abflüge möglich seien. Betroffene Fluggäste würden gebeten, sich bei ihrer Fluggesellschaft zu Umbuchungen und alternativen Reisemöglichkeiten zu informieren. Ankünfte können ebenfalls betroffen sein. Ursprünglich waren für den Verkehrstag je rund 170 Starts und Landungen mit knapp 50.000 Passagieren geplant.

Bei den vor einem Ausstand stehenden Beschäftigte handelt es sich um Personen im Luftsicherheitsbereich, die in der Fluggastkontrolle, in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen tätig sind. Bereits 2023 hatte Verdi mit Streiks beim Sicherheitspersonal den Betrieb an vielen Flughäfen praktisch zum Erliegen gebracht. Die Branche reagierte mit Kritik. "Das Lahmlegen des Luftverkehrs in Deutschland durch einen Warnstreik der Luftsicherheitskräfte ist unangemessen", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Matthias von Randow. "Es sollte stattdessen alles unternommen werden, um eine Lösung am Verhandlungstisch zu finden oder im Wege einer Schlichtung."

VERDI HÄLT ARBEITGEBERANGEBOT FÜR "VÖLLIG UNZUREICHEND"

Die Arbeitgeber hatten nach eigenen Angaben vorige Woche erstmals ein "Angebot zur früheren Bezahlung von Mehrarbeitszuschlägen für Teilzeitmitarbeitende" vorgelegt. Verdi monierte jedoch, dass man in den bisher drei Tarifverhandlungsrunden zur Erhöhung der Löhne keine Einigung erzielt habe. Ziel sei, den Kaufkraftverlust der Beschäftigten nachhaltig auszugleichen. "Die Arbeit der Luftsicherheitskräfte muss finanziell attraktiv bleiben, damit die dringend benötigten Fachkräfte gewonnen und gehalten werden können", sagte Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper. Schon jetzt gebe es zu wenig qualifizierte Arbeitskräfte, die bereit seien, rund um die Uhr, an Wochenenden und an Feiertagen äußerst flexibel an den Flughäfen zu arbeiten. "Die Sicherheit im Luftverkehr ist nicht zum Nulltarif zu haben." Das bisherige Angebot der Arbeitgeber sei "völlig unzureichend". Die Tarifgespräche werden am 6. und 7. Februar fortgesetzt.

Zu Wochenbeginn hatte Verdi bereits bundesweite Arbeitskämpfe im Nahverkehr für Freitag angekündigt. Von der Tarifrunde im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sind über 130 kommunale Unternehmen und insgesamt rund 90.000 Beschäftigte in Städten und Landkreisen betroffen. Erst am Montagmorgen war ein mehrtägiger Streik der Lokführergewerkschaft GDL vorzeitig zu Ende gegangen. Die GDL und der Staatskonzern Deutsche Bahn wollen nun hinter verschlossenen Türen eine Lösung in ihrem bislang festgefahrenen Konflikt finden und die Verhandlungen wieder aufnehmen. Die Gewerkschaft will deshalb bis Anfang März nicht streiken.

(Unter Mitarbeit von Ilona Wissenbach und Ralf Banser, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)