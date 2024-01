TAGESVORSCHAU: Termine am 30. Januar 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 30. Januar 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bucher, Umsatz 2023 07:00 CHE: BC Jura, Ergebnis 2023 07:00 ESP: BBVA, Jahreszahlen 07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen 08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen 08:00 ITA: Assicurazioni Generali, Investor Day (14.15 h) 12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen 12:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q4-Zahlen 22:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen 22:05 USA: Alphabet, Q4-Zahlen 22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen 22:05 USA: Starbucks, Q1-Zahlen 22:15 USA: AMD, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Danaher, Q4-Zahlen USA: JetBlue, Q4-Zahlen USA: Juniper Networks, Q4-Zahlen USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen USA: Mondelez, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: ifo-Institut, Geschäftsklima Ostdeutschland 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 12/23 07:30 FRA: BIP Q4/23 (vorläufig) 08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte Dezember/Gesamtjahr 2023 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 1/24 09:00 CZS: BIP Q4/23 (vorläufig) 09:00 ESP: BIP Q4/23 (vorläufig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig) 10:00 ITA: BIP Q4/23 (vorläufig) 10:00 DEU: BIP Q4/23 (1. Veröffentlichung) 10:30 PRT: BIP Q4/23 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/24 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 1/24 11:00 EUR: BIP Q4/23 (1. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Erzeugerpreise 12/23 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 15:00 USA: FHFA-Index 11/23 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 1/24 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Urteil erwartet im Cum-Ex-Prozess gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und einen ehemaligen Maple-Banker, Frankfurt 11:00 DEU: Jahres-Pk des VDV - Die Verkehrsunternehmen zu Rückblick 2023 und Ausblick auf 2024 mit VDV-Präsident Ingo Wortmann und VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff 11:00 DEU: Online-Pk zum Status des Offshore-Windenergieausbaus in Deutschland 2023. Mehrere Windenergie-Branchenverbände laden zu der Pk ein, bei der ein Rückblick auf das vergangene Jahr erfolgen soll und zukünftige Weichenstellungen aufgezeigt werden sollen. EUR: Informelles EU-Verteidigungsministertreffen (1. Tag) DEU: Eröffnung der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg + 1030 Presse-Event zu 110 Jahre «Mensch ärgere dich nicht» von Schmidt Spiele 17:00 LUX: Bericht des Europäischen Rechnungshofs zur Koordinierungsrolle des Auswärtigen Dienstes in der EU

