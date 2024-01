US-Anleihen: Leichte Gewinne zum Start

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,11 Prozent auf 111,64 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug wenig verändert 4,07 Prozent.

Die Impulse zu Handelsbeginn fielen zunächst mager aus. Erst im Tagesverlauf werden Zahlen vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung erwartet. Zudem setzt sich an der US-Börse die Berichtssaison mit zahlreichen Veröffentlichungen fort.

In Washington startet unterdessen die Zinssitzung der Zentralbank Federal Reserve. Die Sitzungsergebnisse werden am Mittwochabend bekannt gegeben. Fachleute rechnen mit stabilen Leitzinsen und hoffen auf Hinweise auf den geldpolitischen Kurs. Im Jahresverlauf werden angesichts der rückläufigen Inflation deutliche Zinssenkungen erwartet. Fed-Chef Jerome Powell hatte Ende letzten Jahres Lockerungen angedeutet, ohne jedoch konkret zu werden./bgf/jsl/jha/