USA: Verbrauchervertrauen hellt sich dritten Monat in Folge auf

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich zu Beginn des Jahres weiter verbessert und den besten Wert seit zwei Jahren erreicht. Der Indexwert für das Verbrauchervertrauen stieg im Januar zum Vormonat um 6,8 Punkte auf 114,8 Zähler, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten diesen Anstieg im Schnitt erwartet.

Damit hat sich die Konsumlaune in der größten Volkswirtschaft der Welt den dritten Monat in Folge verbessert. Der Indexwert erreichte den höchsten Stand seit Ende 2021. Allerdings wurde der Wert für den Vormonat Dezember nach unten revidiert, von zuvor 110,7 Zähler auf 108,0 Punkte./jkr/jsl/he