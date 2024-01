Alphabet Class C - Wackelt der Ausbruch nach den Zahlen?

Die Berichtssaison in den USA nimmt diese Woche mit der Veröffentlichung der Ergebnisse diverser Technologietitel richtig Fahrt auf. Gerade im Umfeld der Quartalszahlen nimmt die Volatilität oftmals zu. Die Kenntnisse der wichtigsten Chartmarken kann deshalb in dieser Zeit eine wichtige Orientierungshilfe liefern. Es hat ein wenig gedauert, doch in der vergangenen Woche gelang der Alphabet-Aktie der Spurt über das alte Allzeithoch von Anfang 2022 bei 152,10 USD. Ein neues Rekordlevel (155,20 USD) sorgt ganz grundsätzlich für eines der besten Signale der Technischen Analyse. Darüber hinaus springen derzeit zwei charttechnische Formationen ins Auge. Zum einen kann die Kursentwicklung der letzten Monate als aufsteigendes Dreieck interpretiert werden. Zum anderen stellt der Chartverlauf der letzten drei Jahre eine große Schiebezone zwischen 150 USD auf der Ober- und rund 85 USD auf der Unterseite dar (siehe Chart). Während das o. g. Dreieck ein rechnerisches Kursziel von 164 USD bereithält und eine Fibonacci-Projektion auf gut 178 USD hoffen lässt, eröffnet die große Tradingrange langfristig ein noch viel größeres Potenzial. Als strategische Absicherung ist dagegen die obere Dreiecksbegrenzung bei 144/142 USD prädestiniert.

Alphabet Class C (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Alphabet Class C

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

