CRB TR Index - Flagge gibt die Richtung vor

Den langfristigen Gezeitenwandel beim CRB TR Index können Anlegerinnen und Anleger am Vorliegen der von uns vielzitierten „zwei T’s“ festmachen – Trendwende plus Trendbruch. Im Anschluss an das Ende der vorangegangenen 13-jährigen Baisse kam es zu einer dynamischen Erholungsbewegung, welche nun aber bereits seit Mitte 2022 pausiert. Vor diesem Hintergrund kann das Jahr 2023 als absolutes Übergangsjahr bezeichnet werden. Charttechnisch schlägt sich diese Entwicklung in der Ausprägung einer klassischen Flaggenkonsolidierung nieder (siehe Chart). In den kommenden Monaten dürfte diesem Muster Signalcharakter zukommen – und zwar sowohl auf der Ober- wie auch auf der Unterseite. Die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 322 Punkten) harmoniert sehr gut mit den Hochs von 2014 und 2012 bei 314 bzw. 322/326 Punkten. Ein Überwinden dieser Hürden liefert den Startschuss für die Fortsetzung des Aufwärtstrends der letzten Jahre. Dagegen fällt das 2023er-Tief (278 Punkte) mit der 38-Monats-Linie (akt. bei 276 Punkten) sowie der unteren Begrenzung (akt. bei 266 Punkten) zusammen. Damit ist der „Katastrophen-Stopp 2024“ ebenso klar umrissen.

CRB TR Index (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart CRB TR Index

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

