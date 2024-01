DAX® - It is all about 17.000!

Die geringe Handelsspanne vom Vortag hat der DAX® gestern weiter eingeengt. So lagen zwischen Tageshoch und -tief gestern lediglich 54 Punkte. Trotz dieser engen Range ist die gestrige Tagesentwicklung bemerkenswert, denn die deutschen Standardwerte haben gestern die 17.000er-Marke punktgenau erreicht. Vor dieser Marke und vor allem vor dem bisherigen Allzeithoch (17.003 Punkte) zeigten Anlegerinnen und Anleger dann allerdings mehrheitlich Respekt. Deshalb ist unter dem Strich ein nachhaltiger Spurt über die Hochpunkte bei 16.963/16.967/17.003 Punkten vonnöten, um bei dem Aktienbarometer ein neues Aufwärtsmomentum zu entfachen. Auf den Ausbruch nach Norden lässt die zuletzt komplettierte Korrekturflagge hoffen, welche ein kalkulatorisches Kursziel von rund 17.450 Punkten bereithält. Diese Zielmarke deckt sich recht gut mit der 161,8%-Fibonacci-Projektion der jüngsten Atempause (17.410 Punkte). Als kurzfristige Absicherung bietet sich indes unverändert die Mini-Kurslücke vom 24. Januar (16.761 zu 16.753 Punkte) an. Schließlich nimmt die Gefahr eines Scheiterns an den o. g. Hürden beim Schließen dieses Gaps spürbar zu.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

