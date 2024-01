Lufthansa-Kabinenpersonal bricht Tarifgespräche ab - Streik droht

Berlin (Reuters) - Bei der Lufthansa könnte es bald zu einem neuen Streik kommen - und zwar beim Kabinenpersonal.

Denn die Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO hat die Tarifverhandlungen abgebrochen. "Auch das letzte Angebot der Lufthansa reicht nicht aus", hieß es am Mittwoch in einem Rundschreiben an die Mitglieder. Es gebe keine weiteren Verhandlungstermine. UFO signalisierte zudem ihre Streikbereitschaft. "Das schärfste Schwert einer Gewerkschaft ist so offensichtlich, dass wir es gar nicht separat aussprechen müssen", hieß es. "Aber eins ist klar: Wir sind bereit auch den Weg der Ultima Ratio zu gehen." Zuletzt hatten Flugbegleiter und Piloten zusammen bei der Lufthansa-Tochter, dem Ferienflieger Discover Airlines, am Freitag gestreikt. Zudem legt die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag mit einem eintägigen Arbeitskampf beim Sicherheitspersonal den Betrieb an elf deutschen Flughäfen weitgehend lahm.

