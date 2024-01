POLITIK: Verletzte in der Ukraine nach russischen Drohnen- und Raketenangriffen

CHARKIW/MYKOLAJIW (dpa-AFX) - Bei nächtlichen russischen Angriffen mit Drohnen und Raketen sind nach offiziellen Angaben mindestens vier Menschen in der Ukraine verletzt worden. Durch Drohnenbeschuss im Landkreis Snihuriwka sei ein Feuer in einem Lagerraum und in einem Geschäft ausgebrochen sowie ein Mann schwer verletzt worden, teilte der Militärgouverneur der südukrainischen Region Mykolajiw, Vitalij Klim, am Mittwoch auf seinem Telegram-Kanal mit. In der nordostukrainischen Region Charkiw sind laut Militärgouverneur Oleh Synjehubow drei Personen leicht verletzt worden.

Insgesamt habe Russland in der Nacht das Land mit 20 Drohnen und drei ballistischen Raketen vom Typ Iskander beschossen, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. 14 Drohnen seien über den Regionen Charkiw, Dnipropetrowsk, Kirowohrad, Mykolajiw und Saporischschja abgeschossen worden.

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert inzwischen fast zwei Jahre an. Das Moskauer Militär greift dabei auch regelmäßig Infrastrukturobjekte hinter der Front an. Durch den Beschuss werden oft Zivilisten verwundet oder getötet./bal/DP/jha