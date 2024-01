Scholz: Europa das stärkste nationale Interesse Deutschlands

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz setzt bei der Bewältigung der Krisen auf eine Zusammenarbeit mit Frankreich. "Emmanuel Macron und ich sind verabredet - sehr, sehr sorgfältig - wie wir im Einzelnen reagieren auf die möglichen politischen Entwicklungen, die in der Welt auf uns zukommen", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in der Generaldebatte über den Kanzler-Etat im Bundestag in Berlin. Für alle müsse klar sein: "Wenn die Welt noch schwieriger wird, auch zum Beispiel durch das, was an Wahlen in den USA als Ergebnis möglich ist, dann muss die Europäische Union umso stärker werden. Und Frankreich und Deutschland müssen diese Aufgabe wahrnehmen, dass das auch tatsächlich möglich wird." Der Kanzler sagte, Europa sei "das stärkste nationale Interesse ist, das wir haben."/cn/DP/stk