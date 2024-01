TAGESVORSCHAU: Termine am 1. Februar 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 1. Februar 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: ABB, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: DWS, Jahreszahlen 07:00 DEU: Deutsche Bank, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk, 11.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Siltronic, vorläufige Jahreszahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (7.30 h Pk, 8.30 h Analystencall) 07:00 AUT: Bawag Group, Jahreszahlen 07:00 CHE: Julius Bär, Jahreszahlen 07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen (Pk 9.00 h, Call 14.00 h) 07:00 FRA: BNP Paribas, Jahreszahlen 07:00 NLD: ING Groep, Jahreszahlen 07:00 SWE: Volvo Cars, Jahreszahlen 07:30 FIN: Stora Enso, Jahreszahlen 07:30 FRA: Sanofi, Jahreszahlen (14.30 h Bilanz-Pk) 07:30 AUT: OMV, Jahreszahlen 08:00 CHE: Glencore, Produktionsbericht 2023 08:00 GBR: Shell, Jahreszahlen 08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen 08:30 FIN: UPM Kymmene, Jahreszahlen 12:30 USA: Honeywell International, Q4-Zahlen 12:30 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen 14:00 USA: Altria Group, Q4-Zahlen 17:00 USA: Texas Instruments, Capital Markets Day 22:00 USA: Meta, Q4-Zahlen 22:05 USA: Amazon, Q4-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: AT&S, Q3-Zahlen DNK: Novozymes, Jahreszahlen FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen GBR: 3i Group, Q3-Zahlen ITA: Ferrari, Jahreszahlen USA: Eaton, Q4-Zahlen USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/24 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/24 06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig) 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/24 (2. Veröffentlichung) 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/24 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 12/23 13:00 GBR: BoE Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauausgaben 12/23 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 1/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundestag, Berlin + Fortsetzungen der Beratungen über den Bundeshaushalt 2024 und die Finanzplanung des Bundes bis 2027 mit Debatten über die Einzeletats: - Wirtschaft und Klimaschutz - Arbeit und Soziales - Justiz - Umwelt - Gesundheit - Ernährung und Landwirtschaft + 14.25 Änderung des Bundeswahlgesetzes für Neuzuschnitt der Wahlkreise in Sachsen-Anhalt und Bayern (Abstimmung) + 20.25 Sitzungsende 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Geldstrafe für Scania wegen LKW-Kartell, Luxemburg 10:00 DEU: Zukunftsforum 2024, Mannheim U.a. mit Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektorin von BASF SE, Melanie Maas-Brunner. Diskutiert werden soll das Thema «Nachhaltige Arbeit in der beschleunigten Transformation» aus wissenschaftlicher wie betrieblicher Perspektive. Veranstalter ist das interdisziplinär aufgestellte Expertengremium «Rat der Arbeitswelt». 10:00 BEL: EU-Sondergipfel zur Revision des Gemeinschaftshaushalts inklusive neuer Finanzhilfen für die Ukraine, Brüssel 11:00 DEU: Jahres-Pk Sparkassenverband Baden-Württemberg, Stuttgart 11:00 DEU: Pressegespräch «Zwischen Krisen und Chancen: Eine Bestandsaufnahme der Bauwirtschaft in Hessen 2024», Frankfurt/M. 11:00 DEU: Oberverwaltungsgericht Berlin verhandelt über Klage der Deutsche Umwelthilfe (DUH) für die Aufstellung eines Klimaschutzprogramms, Berlin 17:00 DEU: Gipfel der CDU/CSU-Fraktion - Wirtschaftswende für Deutschland, Berlin DEU: 19. Infotag des Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte, und KWK e.V. (AGFW) + 14.15 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit dem Titel: «Fernwärme 2024 - Beschleunigung von Ausbau und Transformation»

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi