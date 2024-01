DEN HAAG (dpa-AFX) - Der Internationale Gerichtshof hat eine Klage der Ukraine von 2017 gegen Russland wegen finanzieller Unterstützung der prorussischen Rebellen in der Ostukraine zum größten Teil abgewiesen. Dieses Urteil verkündete das höchste Gericht der UN am Mittwoch in Den Haag./ab/DP/nas