US-Notenbank Fed entscheidet über weiteren Kurs der Geldpolitik

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wird am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) ihre Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik bekanntgeben. Obwohl die Notenbank bei ihrer letzten Sitzung im vergangenen Jahr Zinssenkungen für 2024 in Aussicht gestellt hat, gehen Analysten gehen von einer weiteren Zinspause aus. Damit bliebe der Leitzins in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent - der höchste Stand seit mehr als 20 Jahren. Im Anschluss an die Fed-Sitzung wird Notenbankchef Jerome Powell (20.30 Uhr MEZ) die Beweggründe der Entscheidung vor Journalistinnen und Journalisten erläutern.

Seit März 2022 hat die Fed ihren Leitzins im Kampf gegen die Inflation um mehr als fünf Prozentpunkte angehoben. Die rasante Teuerung war unter anderem vom Anstieg der Energiepreise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ausgelöst worden. Angesichts der nachlassenden Inflation wird erwartet, dass die US-Notenbank bald die Zinsen senken könnte. Angesichts des robusten Wirtschaftswachstums dürfte sie es damit allerdings nicht allzu eilig haben. Jüngste Konjunkturdaten zeigen, dass die US-Wirtschaft im Herbst stärker als erwartet gewachsen ist./nau/DP/jha