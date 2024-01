Xsolla kündigt Story3 an, eine neue Plattform für Kreative: Faire Entlohnung, Direct-to-Consumer-Transaktionen und verbesserte Kreativität

Xsolla, ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, stellt Story3 vor, ein einzigartiges Projekt, das es Kreativen ermöglicht, Geschichten jenseits konventioneller Grenzen zu erzählen. Story3 verkörpert eine neue Ära der Freiheit des Geschichtenerzählens und das Engagement von Xsolla für die Förderung des kreativen Ökosystems. Die Plattform bietet Kreativen eine einzigartige Möglichkeit, direkt mit ihrem Publikum zu interagieren und einen angemessenen Anteil an den Einnahmen für ihre Arbeit zu verdienen.

"Urheber haben heute mit unzureichenden Vergütungen zu kämpfen, was zu Herausforderungen wie unregelmäßigen Einkommensströmen und beruflicher Unsicherheit führt", sagte Shurick Agapitov, Gründer von Xsolla und gefeierter Autor von Once Upon Tomorrow. "Story3 ist unsere mutige Antwort auf diese Probleme und bietet Urhebern eine Plattform, um bessere Bedingungen auszuhandeln und stabilere und vorhersehbare Einnahmen aus ihrer Arbeit zu erzielen."

In einer Zeit, die von einer explosionsartigen Zunahme digitaler Inhalte geprägt ist, hat sich die Ungleichheit bei der Vergütung von Urhebern immer weiter verschärft. Um dieses kritische Problem anzugehen, bringt Xsolla mit Story3 eine sorgfältig entwickelte Plattform auf den Markt, die es Geschichtenerzählern, Journalisten und Schriftstellern ermöglicht, ihre Arbeit effektiv zu monetarisieren und gleichzeitig die Verbindung zu ihrem Publikum zu vertiefen.

Merkmale von Story3:

Direkte und verstärkte Interaktion mit dem Publikum: Story3 ermöglicht es Urhebern, direkt mit ihrem Publikum in Kontakt zu treten, indem sie die traditionellen Vertriebsvermittler ausschalten.

Effizienter und benutzerfreundlicher Monetarisierungsprozess: Durch die Integration der Erfahrung von Xsolla im Bereich der Mikrotransaktionen vereinfacht Story3 den Monetarisierungsprozess für Entwickler durch Twists. Jede Wahl des Nutzers, ein "Twist", führt zu einem verzweigten Pfad, der eine personalisierte und einzigartige Geschichte schafft.

Rationalisierte Auszahlungen: Story3 führt ein effizientes Auszahlungssystem ein, das sicherstellt, dass die Schöpfer rechtzeitig und fair entschädigt werden, und bietet transparente Echtzeit-Einnahmen.

"Die derzeitige digitale Erzähllandschaft übersieht oft den Wert ihrer Schöpfer. Mit Story3 ändert Xsolla dieses Bild", sagte Chris Hewish, Interim-Geschäftsführer von Xsolla. "Wir stellen eine Plattform zur Verfügung, auf der Kreative direkt mit ihrem Publikum in Kontakt treten können und für ihre Beiträge fair entlohnt werden, um eine gesündere und lebendigere Zukunft für digitales Storytelling zu fördern."

In seinem visionären Buch "Once Upon Tomorrow" erforscht der Autor Shurick Agapitov die transformative Kraft des Geschichtenerzählens und die Rolle der Schöpfer bei der Gestaltung der Zukunft der digitalen Interaktion.

Entdecken Sie die Zukunft des kreativen Engagements mit Story3. Um mit der Entwicklung Ihrer Geschichten zu beginnen, gehen Sie zu: story3.com.

Weitere Informationen und die Möglichkeit, "Once Upon Tomorrow" zu erwerben, finden Sie hier: onceupontomorrow.com.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen mit einem robusten und leistungsstarken Satz von Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu starten und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Spielehandel hat es sich Xsolla zur Aufgabe gemacht, die inhärente Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Einnahmen zu generieren und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in London, Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spielehersteller wie Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und viele mehr.

Wenn Sie mehr erfahren wollen, finden Sie weitere Informationen unter: xsolla.com.

