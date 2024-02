Aktien New York: Erholungsbewegung nach Vortagesverlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die am Vortag von den Zinsaussichten belasteten US-Börsen haben sich am Donnerstag leicht erholt. Der erste Schreck über zunächst auch weiterhin hohe Leitzinsen wurde erst einmal verdaut. Die etwas besser als erwartet ausgefallenen Stimmungsdaten aus der US-Industrie trübten die Erholungsbewegung nur kurz. Robuste Daten aus der Konjunktur, gepaart mit weiterhin recht hohen Inflationsraten, passen zum Kurs der US-Notenbank Fed, sich mit der Zinswende Zeit zu lassen.

Bevor nachbörslich weitere Technologie-Giganten wie Apple, Amazon und Meta ihre Quartalsberichte veröffentlichen, legte der Dow Jones Industrial um 0,36 Prozent auf 38 286,82 Punkte zu. Der bekannteste Wall-Street-Index, der am Vortag seine Rekordrally zeitweise fortgesetzt hatte, war nach den Zinsaussagen der US-Notenbank klar ins Minus abgerutscht. Fed-Präsident Jerome Powell nannte eine Zinssenkung bereits im März unwahrscheinlich und dämpfte die Hoffnung auf schnelle Wende.

Der S&P 500 gewann am Donnerstag 0,59 Prozent auf 4874,48 Punkte. An der technologielastigen Nasdaq-Börse erholte sich der Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,66 Prozent auf 17 251,12 Zähler. Hier waren die Gewinnmitnahmen am Mittwoch noch ausgeprägter gewesen als unter den Standardwerten./ck/he