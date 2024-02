Apple - Tradingrange als Taktgeber

Den Titel als wertvollstes Unternehmen der Welt – gemessen an der Marktkapitalisierung – droht die Apple-Aktie derzeit an Microsoft zu verlieren. Charttechnisch ist diese Entwicklung auf die seitliche Schiebezone seit Mai vergangenen Jahres zurückzuführen (siehe Chart), wohingegen sich der Konkurrent weiterhin in einer stabilen Aufschwungphase befindet. Im Vorfeld der Quartalszahlen beleuchten wir die technischen Rahmenbedingungen der Apple-Aktie intensiver. Um neues Momentum auf der Oberseite zu entfachen, müsste das Papier die bisherigen Rekordstände bei knapp 200 USD überwinden. Schließlich wäre dann auch die o. g. Tradingrange nach oben aufgelöst, was ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 35 USD freisetzen würde. Aber auch auf der Unterseite liefert die aktuelle Kursentwicklung eine wichtige Orientierungshilfe. So bildet die 200-Tages-Linie (akt. bei 182,08 USD) im Zusammenspiel mit den bisherigen Jahrestiefs bei rund 180 USD einen wichtigen Rückzugsbereich. Ein Abgleiten unter diese Bastion würde eine kleine Topbildung vervollständigen und das untere Ende der diskutierten Schiebezone bei 165 USD wieder in den Fokus rücken.

Apple (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Apple

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

