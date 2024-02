BLUETTI bringt die AC2A tragbare Stromversogungsstation in Europa auf den Markt, um die Stromversorgung im Freien neu zu definieren

BLUETTI, ein renommierter Marktführer für tragbare Stromversorgungslösungen, stellt am 2.. Februar in der Europäischen Union und in Großbritannien die AC2A vor, die kompakteste tragbare Stromversorgungsstation, die es je gab, und bringt mit dem AC70 eine weitere Neuheit auf den Markt. Diese innovativen Lösungen werden einen neuen Standard für die Stromversorgung im Freien setzen und bieten unvergleichlichen Komfort und Zuverlässigkeit für Outdoor-Fans.

BLUETTI AC2A: Mobiler Strom tragbar wie nie zuvor

Mit einem Gewicht von nur 3,6 kg (7,9 Pfund) und der Größe eines kompakten Werkzeugkastens ist die AC2A speziell für Wanderer, Camper und alle, die unterwegs Strom benötigen, konzipiert. Dank ihres integrierten Griffs lässt sie sich mühelos transportieren und passt nahtlos in die meisten Rucksäcke. Trotz ihrer kleinen Form ist die AC2A mit einer Leistung von 300 W Wechselstrom und 600 W Überspannung sehr leistungsstark und kann eine Vielzahl von elektronischen Geräten, tragbaren Ventilatoren, Lampen, Werkzeugmaschinen und mehr mit Strom versorgen. Mit 6 vielseitigen Steckdosen, einschließlich eines 100-W-USB-C-Anschlusses zum schnellen Aufladen von Laptops, macht die AC2A Verlängerungskabel oder die Abhängigkeit von der Stromquelle im Auto überflüssig. Besonders hervorzuheben ist die Schnellladefähigkeit der AC2A, der in nur 1,4 Stunden über eine 270-W-AC-Ladung von leer auf voll umschalten kann. Außerdem ist sie solarbetrieben und verfügt über einen 200-W-Solareingang, der eine stabile Stromversorgung auch an abgelegenen Orten gewährleistet. Im Standby-Modus verbraucht sie nur 7,5 W und ist damit äußerst energieeffizient.

Neuzugang BLUETTI AC 70 in Großbritannien

BLUETTI wird auch in Großbritannien einen weiteren handlichen und robusten Stromgenerator AC 70 auf den Markt bringen. Dieses Kraftpaket ist Berichten zufolge ein Upgrade des EB70 mit ähnlichen Spezifikationen und großen Leistungsverbesserungen wie schnellere Ladegeschwindigkeit, schnelle USV-Funktion, App-Steuerung und mehr.

Preis und Verfügbarkeit

Sowohl die AC2A als auch der AC 70 werden ab dem 2. Februar auf der offiziellen BLUETTI-Website und bei Amazon erhältlich sein. Die ersten Preisangaben werden kurz danach bekannt gegeben.

Über BLUETTI

BLUETTI engagiert sich seit der Gründung für die Förderung nachhaltiger und grüner Energielösungen. Durch das Angebot von umweltfreundlichen Energiespeicherlösungen für die Innen- und Außennutzung möchte BLUETTI außergewöhnliche Erfahrungen zu Hause schaffen und gleichzeitig einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft für unseren Planeten leisten. Dieses Engagement für nachhaltige Energie hat es BLUETTI ermöglicht, in über 100 Länder zu expandieren und das Vertrauen von Millionen von Kunden weltweit zu gewinnen.

