DAX® - Geht den deutschen "blue chips" die Puste aus?

Verlieren die Anlegerinnen und Anleger den Mut beim DAX®? Den zweiten Handelstag in Folge testete das Aktienbarometer gestern die runde 17.000er-Marke und damit das bisherige Allzeithoch bei 17.003 Punkten. Der Respekt vor diesem Level ist weiterhin groß und so bleibt es bei der Aussage der letzten Tage: Ein nachhaltiger Sprung über die Hochpunkte bei 16.963/16.967/17.003 Punkten ist notwendig, um eine neue Aufwärtsdynamik zu entfachen. Mit jedem Handelstag, den der Ausbruch auf sich warten lässt, nimmt andererseits aber die Gefahr eines „Überrollens“ zu. Deshalb ziehen wir als kurzfristige Absicherung unverändert die Mini-Kurslücke vom 24. Januar (16.761 zu 16.753 Punkte) heran. Zum Abschluss noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Gemäß der aktuellen Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) sind die amerikanischen Privatanleger bereits wieder recht euphorisch. Schließlich liegt der Bullenanteil bei 49,1 % – Werte über 50 % sind selten und signalisieren eine gewisse Sorglosigkeit. Der Mehrheit der Optimisten steht dagegen nur noch ein halb so hoher Bärenanteil (24,5 %) gegenüber.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

