Deutsche Anleihen starten mit leichten Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag im frühen Handel leicht zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,05 Prozent auf 135,56 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug wenig verändert 2,17 Prozent.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed ihren Leitzins erwartungsgemäß stabil gehalten und Erwartungen auf rasche Zinssenkungen gedämpft. Eine Reduzierung auf der kommenden Sitzung im März sei unwahrscheinlich, erklärte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell. An den Märkten sind die Zinserwartungen an die Federal Reserve seither gesunken, allerdings nur leicht.

Am Donnerstag folgt die britische Zentralbank mit ihrer Zinsentscheidung. Auch von ihr werden stabile Leitzinsen und Hinweise auf den künftigen Kurs erwartet. Wie in den USA ist die Teuerung in Großbritannien rückläufig, weshalb von den britischen Währungshütern im Jahresverlauf deutliche Zinssenkungen erwartet werden.

In der Eurozone stehen am Vormittag Inflationsdaten auf dem Programm. Die Zahlen sind wichtig für den geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB). Ähnlich wie für die US-Notenbank und die Bank of England fragen sich die Marktteilnehmer, wann die Geldpolitik im Euroraum angesichts sinkender Inflationsraten gelockert wird./bgf/mis