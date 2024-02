EQS-News: DEAG verfolgt Börsengang zum späteren Zeitpunkt weiter

EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

DEAG verfolgt Börsengang zum späteren Zeitpunkt weiter



01.02.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News DEAG verfolgt Börsengang zum späteren Zeitpunkt weiter Berlin, 01.02.2024 - Nach der Ankündigung über Überlegungen zur Rückkehr an die Börse hat die DEAG zahlreiche Investorengespräche – mit mehrheitlich positiven Rückmeldungen – zum Wachstum der Gesellschaft und den neuen Entertainment-Formaten geführt. DEAG befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit mehreren Akquisitionskandidaten, die diese Wachstumsstrategie insbesondere für das Segment Ticketing nochmals deutlich untermauern. Der Vorstand hat sich daher entschlossen, die Investorengespräche zu einem späteren Zeitpunkt fortzuführen und strebt an, den Börsengang später im Jahr erneut zu eruieren, sobald diese Akquisitionen abgeschlossen sind und sich auch das makroökonomische und geopolitische Umfeld, insbesondere in DEAG‘s Kernmärkten Großbritannien und Deutschland, voraussichtlich weiter aufgehellt hat. Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment, produziert und promotet Live-Events aller Genres und Größenordnungen in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 22 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland, Dänemark und Spanien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events. Gegründet 1978 in Berlin, zählen heute die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment, Spoken Word & Literary Events, Arts+Exhibitions, Ticketing und Entertainment Services zu den Kerngeschäftsfeldern der DEAG. Live Entertainment für alle Generationen inklusive Arts+Exhibitions sind wichtige Bausteine für die Weiterentwicklung des DEAG-eigenen Content. Für rund 6.000 Veranstaltungen werden jährlich über 10 Mio. Tickets für eigenen und Dritt-Content umgesetzt – ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die konzerneigenen E-Commerce-Plattformen myticket .de , myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie. Die DEAG ist damit hervorragend für weiteres Wachstum positioniert. Investor & Public Relations

Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: 0049 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de

01.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com