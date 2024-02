EQS-News: DOUGLAS aktualisiert Nachhaltigkeitsstrategie und setzt sich ehrgeizige Ziele

EQS-News: Douglas GmbH / Schlagwort(e): ESG/Nachhaltigkeit

DOUGLAS aktualisiert Nachhaltigkeitsstrategie und setzt sich ehrgeizige Ziele



01.02.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NACHHALTIGKEIT ESG-Report

DOUGLAS aktualisiert Nachhaltigkeitsstrategie und setzt sich ehrgeizige Ziele DOUGLAS veröffentlicht aktualisierte Nachhaltigkeitsstrategie und neuen ESG-Report mit den drei Schwerpunktbereichen People, Planet und Products

People: DOUGLAS fördert Diversität und unterrepräsentierte Gruppen; im Geschäftsjahr 2022/23 sind bereits 89% der Führungspositionen in der DOUGLAS Group mit Frauen besetzt (Stand: 30. September 2023)

Planet: DOUGLAS plant, den CO2-Fußabdruck („Scope 1 und 2“) bis 2025 um 50% zu reduzieren und die Emissionen gemäß Science Based Targets weiter zu verringern

Products: Ziel ist, dass 80% der Eigenmarken von DOUGLAS bis 2030 vegan und nachhaltig verpackt sind – im Geschäftsjahr 2022/23 waren bereits 94% der neu eingeführten Eigenmarken vegan; das Unternehmen will zudem eng mit Markenpartnern im Bereich ESG zusammenarbeiten

Sander van der Laan, CEO DOUGLAS Group: „Als führender Omnichannel-Anbieter für Premium Beauty in Europa wollen wir auch in Sachen Nachhaltigkeit voran gehen.“ Düsseldorf, 1. Februar 2024 - DOUGLAS, Europas führender Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty, hat seinen Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2022/23 entlang der internationalen Standards der Global Reporting Initiative (GRI) veröffentlicht. In dem Report präsentiert das Unternehmen eine aktualisierte, ambitioniertere Nachhaltigkeitsstrategie und erweitert damit seinen bisherigen Ansatz aus dem Geschäftsjahr 2020/21. Sander van der Laan, CEO DOUGLAS Group und Vorsitzender des ESG-Komitees: „Als führender Omnichannel-Anbieter für Premium Beauty in Europa wollen wir auch in Sachen Nachhaltigkeit in der Branche voran gehen. Auf diesem Weg haben wir bereits gute Fortschritte erzielt, beispielsweise bei der Reduzierung unserer kombinierten Scope 1- und Scope 2-Emissionen in den vergangenen Jahren. Wir halten an unseren ehrgeizigen Zielen fest, um unseren CO2-Fußabdruck weiter zu reduzieren und Nachhaltigkeit zu fördern.“ Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie „Let it Bloom - DOUGLAS 2026“. Mit dieser Strategie will DOUGLAS sein Wachstum durch einen fokussierten Omnichannel-Ansatz und eine strikte Kundenorientierung beschleunigen. ESG ist fest in der ersten Strategiesäule „Be the #1 BEAUTY DESTINATION in all our markets“ verankert und basiert auf den drei Schwerpunkten: People, Planet und Products. Eine klar definierte Governance bildet das Fundament für diese drei Fokusthemen. ESG ist bei DOUGLAS zudem in die Managementvergütung integriert: Damit unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für nachhaltiges Handeln im gesamten Unternehmen. Die Schwerpunkte sind: People: DOUGLAS strebt ein Arbeitsumfeld an, das Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion fördert. Dabei setzt das Unternehmen klare Prioritäten, um unterrepräsentierte Gruppen zu fördern. 89% der Führungspositionen in der DOUGLAS Group sind bereits mit Frauen besetzt, davon 97% in den Filialen und 60% an den Verwaltungsstandorten (Stand: 30. September 2023). Bei DOUGLAS arbeiten Menschen aus 104 Nationen. Zugleich hat das Unternehmen Initiativen gestartet, um Talente zu gewinnen, zu entwickeln und zu binden – darunter Führungsprogramme, eine neue E-Learning-Plattform und ein Mentoring-Programm.

DOUGLAS strebt ein Arbeitsumfeld an, das Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion fördert. Dabei setzt das Unternehmen klare Prioritäten, um unterrepräsentierte Gruppen zu fördern. 89% der Führungspositionen in der DOUGLAS Group sind bereits mit Frauen besetzt, davon 97% in den Filialen und 60% an den Verwaltungsstandorten (Stand: 30. September 2023). Bei DOUGLAS arbeiten Menschen aus 104 Nationen. Zugleich hat das Unternehmen Initiativen gestartet, um Talente zu gewinnen, zu entwickeln und zu binden – darunter Führungsprogramme, eine neue E-Learning-Plattform und ein Mentoring-Programm. Planet: DOUGLAS hat sich zum Ziel gesetzt, den ökologischen Fußabdruck verringern – von der Reduzierung des Energieverbrauchs in den Filialen und Büros bis hin zur Minimierung von Abfall und CO2-Emissionen in der gesamten Lieferkette. Das Unternehmen hat sich zudem vorgenommen, den CO2-Fußabdruck bis 2025 in den so genannten Scopes 1 und 2 um 50% im Vergleich zum Basisgeschäftsjahr 2018/19 zu verringern. Im Geschäftsjahr 2022/23 sind die entsprechenden Emissionen bereits um 32% gegenüber dem Basisgeschäftsjahr 2018/19 reduziert worden. Für weitere Reduktionsziele beabsichtigt DOUGLAS, seine Klimaziele mit den Science Based Targets (SBTs) in Einklang zu bringen, die dann auch ein Ziel zur Verringerung der Scope 3-Emissionen beinhalten. Das Unternehmen hat zudem den UN Global Compact unterzeichnet. Dabei handelt es sich um einen Pakt der Vereinten Nationen, der Unternehmen weltweit dazu motiviert, eine nachhaltige und sozial verantwortliche Politik zu verfolgen.

DOUGLAS hat sich zum Ziel gesetzt, den ökologischen Fußabdruck verringern – von der Reduzierung des Energieverbrauchs in den Filialen und Büros bis hin zur Minimierung von Abfall und CO2-Emissionen in der gesamten Lieferkette. Das Unternehmen hat sich zudem vorgenommen, den CO2-Fußabdruck bis 2025 in den so genannten Scopes 1 und 2 um 50% im Vergleich zum Basisgeschäftsjahr 2018/19 zu verringern. Im Geschäftsjahr 2022/23 sind die entsprechenden Emissionen bereits um 32% gegenüber dem Basisgeschäftsjahr 2018/19 reduziert worden. Für weitere Reduktionsziele beabsichtigt DOUGLAS, seine Klimaziele mit den Science Based Targets (SBTs) in Einklang zu bringen, die dann auch ein Ziel zur Verringerung der Scope 3-Emissionen beinhalten. Das Unternehmen hat zudem den UN Global Compact unterzeichnet. Dabei handelt es sich um einen Pakt der Vereinten Nationen, der Unternehmen weltweit dazu motiviert, eine nachhaltige und sozial verantwortliche Politik zu verfolgen. Products: DOUGLAS hat sich verpflichtet, dass 80 % seiner Eigenmarken bis 2030 vegan und 100 % der Verpackungen recycelbar, recycelt oder wiederverwendbar sind. Das Unternehmen hat dabei bereits erhebliche Fortschritte erzielt: Im Geschäftsjahr 2022/23 waren bereits 94% aller Produkteinführungen der Eigenmarken vegan und fast 30% der Produkteinführungen bei den Eigenmarken enthielten mindestens 90% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs (Stand: 30. September 2023). Darüber hinaus ist DOUGLAS dem EcoBeautyScore Consortium, einer Initiative der Beauty-Industrie, beigetreten. Die Initiative will Verbrauchern ermöglichen, informierte und nachhaltige Kaufentscheidungen hinsichtlich der Nachhaltigkeit zu treffen. Auch möchte DOUGLAS eng mit seinen Markenpartnern im Bereich ESG zusammenarbeiten. Das Unternehmen plant, seine Reichweite im Marketing zu nutzen, um die Sichtbarkeit von Nachhaltigkeit bei den Kund*innen zu erhöhen. Der vollständige Nachhaltigkeitsbericht ist auf der DOUGLAS-Website zum Download verfügbar [https://corporate.douglas.de/wp-content/uploads/2024/01/DOUGLAS-Group-Sustainability-Report-FY-2022-23.pdf]. * Scope 1- und Scope 2-Emissionen sind Arten von Treibhausgasemissionen gemäß dem Greenhouse Gas Protocol. ÜBER DOUGLAS DOUGLAS ist der führende Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty in Europa. Das Unternehmen inspiriert seine Kundinnen und Kunden, ihre eigene Art von Schönheit zu leben, indem es ein einzigartiges Sortiment online und in rund 1.850 Geschäften anbietet. DOUGLAS ist der Partner der Wahl für Brands und bietet ein ausgewähltes Sortiment exklusiver Marken sowie eigener Unternehmensmarken. Das Sortiment umfasst Düfte, Make-up, Hautpflege, Haarpflege, Accessoires sowie Beauty-Dienstleistungen. Die Stärkung der erfolgreichen Omnichannel-Positionierung und die konsequente Weiterentwicklung des Kundenerlebnisses stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie „Let it Bloom - DOUGLAS 2026". Das erfolgreiche Geschäftsmodell stützt sich auf das Omnichannel-Angebot von DOUGLAS, die führenden Marken und die Datenkompetenz. Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschaftete DOUGLAS einen Umsatz von 4,1 Milliarden Euro und beschäftigte europaweit rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf der DOUGLAS-Website. PRESSEKONTAKT Peter Wübben

SVP Group Communications & Nachhaltigkeit

Telefon: +49 211 16847 664

E-Mail: pr@douglas.de

01.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com