EQS-News: Erweiterung im Vorstand der Delticom AG

EQS-News: Delticom AG / Schlagwort(e): Personalie

Erweiterung im Vorstand der Delticom AG



01.02.2024 / 18:08 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Erweiterung im Vorstand der Delticom AG Hannover, den 01. Februar 2024 – Der Aufsichtsrat der Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE0005146807, Börsenkürzel DEX), Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, hat mit Wirkung zum 01. Februar 2024 Frau Nathalie Kronenberg zum ordentlichen Mitglied des Vorstands der Gesellschaft bestellt. Frau Kronenberg gehört dem Unternehmen seit Januar 2017 an und verantwortet als Leiterin Global Sale B2B & Key Account bereits seit mehreren Jahren sowohl das Geschäft der Delticom-Gruppe mit gewerblichen Kunden (B2B) als auch den Bereich Motorrad sowie das Lieferantenmanagement. In ihrer Funktion als Mitglied des Vorstands der Delticom AG übernimmt Frau Kronenberg nun zusätzlich auch die Verantwortung für den globalen Reifeneinkauf. Die Diplom-Ökonomin ist seit 2004 in Reifenhandel und -industrie tätig und verfügt dementsprechend über langjährige Branchenerfahrung und -expertise. Vor ihrem Eintritt bei der Delticom AG war Frau Kronenberg in leitenden Funktionen sowohl im Einkauf als auch im internationalem Reifengroßhandel, unter anderem mit Schwerpunkt Asien, beschäftigt. Der Aufsichtsrat freut sich auf die Zusammenarbeit mit Frau Kronenberg als Mitglied des Vorstands der Delticom AG. Mit der Bestellung von Frau Kronenberg geht eine Veränderung der Geschäftsverteilung im Vorstand einher. Philip von Grolman wird ab sofort als Chief Operating Officer zusätzlich zu seinen bisherigen Ressorts, zu denen unter anderem das Komplettradgeschäft und das Personalwesen zählt, den Bereich der Distributionslogistik im Vorstand verantworten. <Ende der Mitteilung>





Über Delticom: Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern. Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos großes Sortiment aus mehr als 600 Marken und über 40.000 Reifenmodelle für Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen komplettieren das Produktangebot. In 67 Ländern betreibt die Gesellschaft 348 Onlineshops sowie Onlinevertriebsplattformen und betreut darüber rund 19 Millionen Kunden. Im Onlineshop Reifendirekt.de werden nachhaltige und ressourcenschonende Reifen entsprechend gelabelt und mit einem Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet. Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur Montage zu einem der europaweit rund 30.000 Werkstattpartner von Delticom geschickt werden können. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken. Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 509 Millionen Euro generiert. Zum Ende des dritten Quartals 2023 waren 167 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807).



Im Internet unter: www.delti.com





Kontakt: Delticom AG

Investor Relations

Melanie Becker

Brühlstraße 11

30169 Hannover

Tel.: +49 (0)511-93634-8903

Fax: +49 (0)511-8798-9138

E-Mail: melanie.becker@delti.com

01.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com