Ergebnis des 4. Quartals 2023

ZÜRICH, SCHWEIZ, 1. FEBRUAR 2024 Solider Abschluss eines Rekordjahres Q4 2023 Auftragseingang 0% auf 7,6 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis 1 0%

Umsatz +5% auf 8,2 Milliarden US‑Dollar, auf vergleichbarer Basis +6%

Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 116 Millionen US-Dollar, Marge bei 13,5%

Operatives EBITA 1 von 1 333 Millionen US-Dollar, Marge 1 bei 16,3%

Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,50 US-Dollar, -18% 2

Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 897 Millionen US-Dollar, +176% GJ 2023 Auftragseingang -1% auf 33,8 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis 1 +3%

Umsatz +9% auf 32,2 Milliarden US‑Dollar, auf vergleichbarer Basis +14%

Ergebnis der Geschäftstätigkeit 4 871 Millionen US-Dollar, Marge bei 15,1%

Operatives EBITA 1 von 5 427 Millionen US-Dollar, Marge 1 bei 16,9%

Unverwässerter Gewinn je Aktie 2,02 US‑Dollar, +55% 2

Cashflow aus Geschäftstätigkeit 4 290 Millionen US‑Dollar, +233%

Dividende von CHF0,87 je Aktie vorgeschlagen DIE WICHTIGSTEN KENNZAHLEN VERÄNDERUNG VERÄNDERUNG (In Mio. USD, falls nicht anders angegeben) Q4 2023 Q4 2022 USD Vergleich- bare Basis1 GJ 2023 GJ 2022 USD Vergleich- bare Basis1 Auftragseingang 7 649 7 620 0% 0% 33 818 33 988 -1% 3% Umsatz 8 245 7 824 5% 6% 32 235 29 446 9% 14% Bruttogewinn 2 848 2 658 7% 11 214 9 710 15% in % des Umsatzes 34,5% 34,0% +0,5 pkt 34,8% 33,0% +1,8 pkt Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 116 1 185 -6% 4 871 3 337 46% Operatives EBITA1 1 333 1 146 16% 13% 3 5 427 4 510 20% 20% 3 In % des operativen Umsatzes1 16,3% 14,8% +1,5 pkt 16,9% 15,3% +1,6 pkt Gewinn aus weitergeführten Aktivitäten, vor Steuern 946 1 168 -19% 3 848 2 637 46% Auf ABB entfallender Konzerngewinn 921 1 132 -19% 3 745 2 475 51% Unverwässerter Gewinn je Aktie (USD) 0,50 0,61 -18%2 2,02 1,30 55%2 Cashflow aus Geschäftstätigkeit4 1 897 687 176% 4 290 1 287 233% 1 Für eine Überleitung von Nicht-GAAP-Kennzahlen siehe den Abschnitt „Supplemental Reconciliations and Definitions“ in der beigefügten „Q4 2023 Financial Information“. 2 Das Wachstum des Gewinns je Aktie wird mit ungerundeten Zahlen berechnet. 3 Währungsbereinigt (nicht portfoliobereinigt). 4 Der Betrag stellt die Summe der fortgeführten und nichtfortgeführten Aktivitäten dar. «Unsere starke Leistung im Jahr 2023 ist das Ergebnis unserer führenden Marktposition in der Elektrifizierung und Automatisierung sowie der Tatsache, dass ABB ein agileres und effizienteres Unternehmen ist. Mit unseren angehobenen Finanz- und Nachhaltigkeitszielen blicken wir zuversichtlich in die Zukunft.» Björn Rosengren, CEO Zusammenfassung des CEO Im vierten Quartal 2023 haben wir ein fantastisches Jahr solide abgeschlossen. Wir haben die operative Performance verbessert und im Vergleich zur Vorjahresperiode einen sehr hohen Cashflow generiert. Zudem haben wir die jährliche Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) um 460 Basispunkte1 auf 21,1 Prozent erhöht und unsere starke Bilanz genutzt, um in der letzten Zeit sieben kleinere Ergänzungsakquisitionen zu unterzeichnen. Die Mehrheit davon erweitert unser Kundenangebot in den Bereichen eingebettete Software und KI. Damit haben wir unsere Prognosen erfüllt, und ich freue mich über dieses solide Ergebnis im Schlussquartal.



Mit Zuwächsen in drei der vier Geschäftsbereiche blieb der vergleichbare Auftragseingang gegenüber dem Vorjahresquartal konstant. Die meisten Kundensegmente verbesserten sich oder blieben stabil. Ein Nachfragerückgang war insbesondere im Wohnbau und der Fertigungsautomation zu beobachten, wobei Letztere sowohl durch das sich normalisierende Bestellverhalten von Kunden als auch durch Schwäche im Robotikmarkt belastet wurde. Im Einklang mit dem historischen Muster, wonach der Umsatz im vierten Quartal in der Regel durch Systemlieferungen zum Jahresende gestützt wird, lag das Book-to-Bill-Verhältnis mit 0,93 unter dem Wert von 1.



Der Umsatz stieg um 5 Prozent (6 Prozent auf vergleichbarer Basis) auf 8 245 Millionen US-Dollar, getrieben durch höhere Volumen und den Beitrag früher durchgeführter Preiserhöhungen. Dank unserer anhaltenden Fokussierung auf die Verbesserung der Umsatzqualität stieg die Bruttogewinnmarge um 50 Basispunkte auf 34,5 Prozent, was zur Erhöhung der operativen EBITA-Marge um 150 Basispunkte auf 16,3 Prozent beitrug. Vor allem die Preisentwicklung und die Hebelwirkung der höheren Volumen konnten den Effekt insbesondere höherer Personalkosten klar ausgleichen. Das ist die höchste Marge, die wir in der jüngeren Geschichte in einem vierten Quartal erzielt haben. Dabei hat sich das historische Muster einer gegenüber dem Vorquartal schwächeren Marge im vierten Quartals wie erwartet wiederholt.



Im Berichtsquartal generierten wir einen Cashflow aus Geschäftstätigkeit von 1,9 Milliarden US-Dollar. Dies trug zum Free Cashflow von 3,7 Milliarden US-Dollar im Gesamtjahr bei. Damit wurden unsere Erwartungen noch übertroffen.



Aus meiner Sicht zeigt die starke Performance 2023 zweierlei: Zum einen präsentiert sich ABB heute als effizienteres und agileres Unternehmen, zum anderen wird die Nachfrage nach unserem Angebot durch unsere führenden Positionen in Märkten gestützt, die die Energiewende hin zur Elektrifizierung und zur verstärkten Automatisierung und Digitalisierung beschleunigen. Im Hinblick auf unsere künftige Performance sind wir zuversichtlich und haben daher unsere Finanz- und Nachhaltigkeitsziele an unserem Kapitalmarkttag im November angehoben. Kurz gesagt, streben wir höheres Wachstum und höhere Erträge an und wollen gleichzeitig eine Netto-Null-Welt ermöglichen.



2024 wird die geopolitische Situation Unsicherheiten mit sich bringen. Gleichwohl erwarten wir derzeit ein weiteres Jahr mit guter Performance. Wir erwarten ein positives Book-to-Bill-Verhältnis und dass der Umsatz durch die Abwicklung von Teilen unseres 21,6 Milliarden US-Dollar schweren Auftragsbestands gestützt wird. Im Projekt- und Systemgeschäft rechnen wir mit anhaltend lebhaften Kundenaktivitäten, wobei wir allerdings mit hohen Vergleichswerten aus dem Vorjahr konfrontiert sein werden, in dem zahlreiche Grossaufträge eingingen. Das Auftragswachstum gegenüber dem Vorjahr dürfte im zweiten Halbjahr angesichts niedrigerer Vergleichswerte insgesamt dynamischer ausfallen. Wir rechnen damit, dass sowohl der vergleichbare Umsatz als auch die operative EBITA-Marge zulegen. Der Cashflow dürfte von der anhaltend starken operativen Performance und unserem kontinuierlichen Fokus auf Effizienz beim Nettoumlaufvermögen profitieren.



In Anbetracht der verbesserten Performance, des robusten Cashflows und der soliden Bilanz schlägt der Verwaltungsrat eine ordentliche Dividende von 0,87 Schweizer Franken je Aktie vor, gegenüber 0,84 Schweizer Franken im Vorjahr. Darüber hinaus planen wir, auch im Jahr 2024 Aktienrückkäufe als Instrument für die Rückführung von überschüssigen Barmitteln an unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu nutzen.



Björn Rosengren CEO Ausblick Für das erste Quartal 2024 erwarten wir ein Wachstum des vergleichbaren Umsatzes im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich und eine stabile oder leicht verbesserte operative EBITA-Marge gegenüber der Vorjahresperiode.



Im Gesamtjahr 2024 erwarten wir ein positives Book-to-Bill-Verhältnis, ein vergleichbares Umsatzwachstum von rund 5 Prozent und eine leichte Erhöhung der operativen EBITA-Marge gegenüber dem Vorjahreswert von 16,9 Prozent. Die vollständige Version der Medienmitteilung inkl. aller Appendixe in englischer Sprache finden Sie auf www.abb.com/news Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung von ABB vom 1. Februar 2024, die Sie unter www.abb.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion. ABB ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Die Lösungen des Unternehmens verbinden technische Expertise mit Software, um die Art und Weise, wie etwas hergestellt, bewegt, angetrieben und betrieben wird, zu verbessern. Auf der Grundlage von über 140 Jahren Exzellenz sind die mehr als 105 000 Mitarbeitenden von ABB bestrebt, Innovationen voranzutreiben, um die Transformation der Industrie zu beschleunigen. www.abb.com

